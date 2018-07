En el Congreso, Dujovne volvió a defender acuerdo con el FMI: "Viene a financiar el camino hacia el equilibrio fiscal"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, volvió a defender el acuerdo entre el Gobierno y el FMI al asegurar que el dinero "viene a financiar el camino de convergencia hacia el equilibrio fiscal". En su exposición durante una reunión con la Comisión Bicameral de control de la deuda externa, el funcionario señaló que el desembolso de los u$s 50.000 millones es un "reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la Argentina".



"El tamaño del desembolso de 50.000 millones de dólares es inédito. No existe un programa tan grande. Es un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la Argentina y continuará haciendo, con un programa sólido diseñado para que el país pueda crecer sobre bases permanentes", afirmó el ministro.



Dujovne sostuvo que esta ayuda son "fondos que vienen a financiar el camino" que el Gobierno venía transitando "de convergencia hacia el equilibrio fiscal que se decidió acelerar por las condiciones internacionales y no producto del acuerdo".



Además, destacó la inclusión en el acuerdo de "una cláusula inédita, de protección social, que permite incrementar el gasto en programas directamente vinculados con la lucha contra la pobreza en caso de ser necesario" y en este sentido sostuvo que está contemplada la posibilidad de incrementar la Asignación Universal por Hijo "en 40% si fuera necesario, sin que ello impacte en las metas fijadas".