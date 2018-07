De la herencia al whisky: cruces y chicanas entre Rossi y Dujovne

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, protagonizaron un cruce en la reunión de la Comisión Bicameral del Congreso que controla la deuda externa, luego de que el legislador le recordara que antes de ser funcionario se había expresado en contra de volver al FMI.



Rossi comenzó su intervención con una foto de Dujovne en la que sostenía un cartel que decía "No volvamos al Fondo" y lo chicaneó: "En ese momento no era ministro, era periodista y tomaba whisky. Decía en ese momento que si acordábamos con los fondos buitre no íbamos a tener que volver al FMI".



Luego le dijo que en marzo pasado invitó a la titular del FMI, Christine Lagarde, "a su casa baldío" (en referencia a una acusación que pesa contra el ministro sobre su declaración de bienes) y le preguntó si ya en ese momento estaban negociando el acuerdo "y, si era así, por qué no se lo dijeron a los argentinos".



El ministro de Hacienda retrucó: "Me llama la atención que lo que se nos cuestione es si decimos la verdad, viniendo de un ministro de un gobierno que nos mentía sistemáticamente con las exportaciones, las importaciones, la pobreza, teníamos menos pobres que Alemania".



"Es llamativo que su argumento venga por el lado de la verdad, porque puedo entender que piense que estamos equivocados, pero si hablamos de mentirosos o quién dice la verdad, todos saben quiénes están de un lado y quiénes del otro", agregó Dujovne.



Luego, aseguró que "cuando estuvo Lagarde en marzo no se estaba negociando con el Fondo" y luego apuntó contra la relación que la gestión del kirchnerismo mantuvo con Venezuela, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.



"Podríamos no haber ido al Fondo, pero lo que queríamos era evitar una crisis y que la sufran los que menos tienen. Los fondos que nos permitieron alejarnos del default en el que estuvieron ustedes, que hizo que la Argentina tomara deuda por el 15% a una dictadura", disparó el funcionario nacional y concluyó: "Estamos reconstruyendo el desastre que nos dejaron".