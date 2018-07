En medio de la huelga nacional docente, Finocchiaro sostuvo que "cada paro que hace CTERA es un paro político"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, criticó la nueva medida de fuerza de los docentes en todo el país al afirmar que "cada paro que hace CTERA es un paro político", que "no tiene sentido".



En tanto, luego de relevar 9.838 escuelas a través de 135 Inspectores Distritales, 1.770 inspectores de área y más de 9.000 Directores de Escuelas, el Ministerio de Educación registró un acatamiento del 46%.



El funcionario expresó que la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) "intenta nacionalizar y politizar un conflicto que debe estar en la provincia en la que se ha dado (Chubut)".



CTERA convocó a una huelga nacional de 24 horas para este martes en reclamo a la gestión de Mauricio Macri para convoque a paritarias nacionales y volvió a denunciar la represión contra docentes en Chubut y en Corrientes.



Al respecto, el ministro planteó: "¿Cuáles son los motivos del paro hoy? ¿Qué motivos aducen para ir a un paro? Hay una situación de conflicto en Chubut, y ¿por eso tiene que haber un paro nacional?".



Además, sostuvo que "por un conflicto en una provincia argentina, otras 23 deben sufrir de un paro. Esa es la lógica, no resiste análisis".



Asimismo, indicó que la medida de fuerza "no tiene sentido", y advirtió que la Ctera "es cada vez más es un partido político y menos un gremio", con vinculaciones con el kirchnerismo.



En declaraciones a Cadena 3, el ministro precisó que la entidad gremial "cada vez representa menos a los docentes y se aúna a las facciones políticas en Argentina que es lo que tenemos que superar nosotros".