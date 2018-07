Caso Melmann: absolvieron a expolicía acusado por el crimen de la joven

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata absolvió al exsargento de la Policía Bonaerense Ricardo Panadero, acusado de haber participado del crimen de Natalia Melmann, ocurrido en la localidad balnearia de Miramar en el 2001.



El TOC N° 4 decidió absolver por unanimidad a Panadero, ya que no se pudo acreditar su participación en el secuestro, violación y asesinato de la joven de 15 años. La audiencia en la que se dio a conocer la sentencia, según informó la prensa local, comenzó pasadas las 15:00 de este martes, tras 210 días de debate oral.



"No se ha probado la coautoría de Panadero", indicó el juez Peralta, quien así anunció el fallo absolutorio del ex policía, que llegó al juicio acusado por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa".



En las afueras de los Tribunales la Policía reprimió a manifestantes que repudiaron el fallo del TOC Nº4.



Tras conocerse el fallo absolutorio, fuera de los tribunales se escucharon cantos en repudio por la sentencia y hubo enfrentamientos entre las organizaciones sociales que llegaron al lugar para acompañar a la familia de la víctima y la policía, que disparó balas de goma.



En octubre del año pasado se conoció que los tres expolicías que fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Melmann podían empezar a gozar del beneficio de las salidas transitorias.



Los tres ex efectivos de la Policía Bonaerense Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez habían sido condenados por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada, violación agravada y homicidio triplemente agravado en perjuicio de la víctima".



Natalia Melmann fue raptada, violada y asesinada el 4 de febrero de 2001 cuando tenía 15 años y regresaba a su casa tras salir de un boliche de la ciudad de Miramar.



Tras una intensa búsqueda, su cadáver apareció en un vivero de Miramar cuatro días después, lugar que supuestamente ya había sido rastrillado por la Policía.