Pichetto: "El proceso político de Cristina ya tiene que quedar para los libros de historia"

Aunque el jefe de la bancada del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, consideró que la ex presidente Cristina de Kirchner "se está preparando para ser candidata" en las presidenciales de 2019, aseguró que su "proceso político" debe quedar para los "libros de historia".



"En cualquier lugar del mundo, cuando se construye un partido político, es un partido político. Unidad Ciudadana es un espacio y el peronismo es otro", aclaró al negar la posibilidad de que la exmandataria se postule por el PJ.



Durante una entrevista en el Canal 26, Pichetto opinó que "el PJ tiene que construir una alternativa" de cara a las elecciones, pero sin Cristina. "No es nada personal. Ella fue un proceso político de 12 años, que es mucho tiempo en la Argentina, pero que creo que ya tiene que quedar para los libros de historia", expresó.



En este sentido, Pichetto pidió "buscar el voto de la sociedad con un programa que pueda cumplirse, sin demagogia y explicándole a la gente de dónde venimos también".



"El proceso anterior, con cuatro años de Kicillof con una intervención semi colectivista-soviética... Control de cambio, cepo, es inviable", analizó.



El jefe de los senadores del PJ cuestionó también "la mirada de la realidad económica y social de la Argentina creada por el consultista Durán Barba". "Es la contracara de una misma moneda, donde la confrontación y la brecha hay que seguirla consolidando para que el enemigo sea la ex presidenta", cuestionó.



Para el senador, "en el medio queda el peronismo que quiere construir espacios políticos razonables, de soportes de la democracia".



Por otra parte, el senador del PJ opinó que el oficialismo "debería crear un diálogo con los gobernadores" para negociar la ley de Presupuesto en el Congreso. "Si se tiene que cumplir con las metas acordadas con el FMI, es imprescindible sentarse con los actores provinciales para acordar con responsabilidad por dónde va a pasar el recorte", señaló.



Pichetto advirtió que "de ninguna manera pueden tocar los fondos coparticipables, que ya son parte de los pactos que el Gobierno tiene con las provincias". El referente peronista consideró que "también es una responsabilidad central" del oficialismo "convocar a la oposición a formular dos, tres o cuatro políticas de Estado", pero lamentó que el Ejecutivo "nunca quiso hacerlo"



"En el 2016 hablamos del acuerdo del Bicentenario, un acuerdo para la sociedad. Fuimos desestimados con eso de la vieja política y que era un arreglo entre partidos ", recordó.