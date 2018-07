Confirman procesamiento contra Ducler por extorsión a los Eskenazi

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional firmó ayer el procesamiento por extorsión contra Juan Manuel Ducler, hijo del fallecido financista Aldo Ducler, y sus abogados Alejandro Sánchez Kalbermatten y Pablo Brugo, acusados de haber extorsionados a directivos del Grupo Petersen en diciembre último.



El procesamiento dictado en abril por el juez Rodolfo Cresceri contra los imputados por chantaje en grado de tentativa -junto con un embargo por $ 550.069,67 a cada uno- fue confirmado por la Cámara en una resolución firmada por los magistrados Luis María Bunge Campos, José Luis Rimondi y Mauro Divito.



Los imputados estuvieron brevemente detenidos luego de una entrega controlada que incluyó una cámara oculta y u$s 300.000 con billetes marcados a fines del año pasado.



La causa se inició por una denuncia del Grupo Petersen según la cual Ducler hijo, Brugo y Sánchez Kalbermatten habían exigido u$s 20 millones a sus directivos Sebastián y Matías Eskenazi mediante amenazas de imputaciones contra el honor.



La extorsión, según la causa en la que actúa la fiscal Cintia Oberlander, se concretó tanto en reuniones mantenidas en las oficinas de la empresa en Cerrito 740 de la Ciudad de Buenos Aires como también mediante mensajes de WhatsApp.



Los tres acusados fueron detenidos el 29 de diciembre cuando salían del edificio de la calle Cerrito tras haber cobrado parte del dinero de la presunta extorsión. Antes del encuentro, la Policía Federal había colocado cámaras y marcado los billetes.



En su fallo, el juez Cresceri justificó los procesamientos en que si bien la defensa habla de una tentativa inidónea del delito de extorsión porque la entrega del dinero estaba siendo controlada y que en ese sentido la figura investigada no consumó puesto que (los acusados) no lograron disponer del dinero entregado, la entrega controlada permitió demostrar la voluntad de los acusados de recibir el dinero () en el marco del chantaje investigado.