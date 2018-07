El "Gordo" Valor quedó en libertad y anunció su retiro: "No robo más"

Luis "El Gordo" Valor, líder de la "superbanda" que en las últimas dos décadas del siglo pasado protagonizó resonantes robos a bancos y camiones blindados, recuperó su libertad desde la cárcel de Urdampilleta, del partido bonaerense de Bolivar, donde estaba preso desde el 2014.



Según confirmaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense a NA, "El Gordo" Valor, de 54 años, dejó la Unidad N°17 este jueves alrededor de las 14:00 tras cumplir la pena que se encontraba purgando por el delito de "tenencia ilegal de arma de guerra" y por disposición del Juzgado de Ejecución N° 2 de San Martín.



Valor había salido de prisión en el 2007, pero dos años más tarde volvió a ser detenido tras una persecución y tiroteo en la localidad bonaerense de Pablo Nogués.



En esa oportunidad había sido detenido junto a otro hombre dentro del Olivos Golf Country, y fue imputado por los delitos de "resistencia a la autoridad, violación de domicilio, daño y portación ilegal de armas".



Al referirse a ese hecho, Valor le dijo a las psicólogas y penitenciarios: "Yo no hice nada, me hicieron una cama. Después la Policía me siguió y me atrapó".



A finales de 2012 fue condenado a una pena de siete años de prisión en un juicio abreviado que tuvo a su cargo el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro.



En mayo de 2014, Valor recuperó temporalmente la libertad bajo un régimen especial, pero el 6 de julio del mismo año volvió a caer preso cuando fue sorprendido con varias armas en el baúl de su auto.



Este jueves, y tras recuperar su libertad, "El Gordo" Valor, a quien lo esperaba su esposa a la salida del penal, fijó domicilio en una quinta de la calle Frank Couch, del barrio Villa Rosa en el partido de Pilar.



Trascendió que el próximo sábado dará una charla en un comedor del partido bonaerense de San Miguel en la que le hablará a los jóvenes para que no cometan delitos.



"Esta vez va en serio: me retiré del choreo y a la cárcel no pienso volver más. Que quede clarito: no voy a robar más. No tengo ganas ni edad. Quiero disfrutar de mi familia. Además hoy es imposible robar un banco o un blindado por la tecnología que hay. Te filman todo el tiempo", dijo Valor a Infobae.



Entre sus planes figura la publicación de su autobiografía y ser columnista de una revista que el músico Andrés Calamaro pretende lanzar este año.



"Los días no se me pasaban más. Cuando sabía que me quedaban cien días para salir, no paraba de contar. Quedan 99, quedan 98, ahora quedan 97. Se me hizo eterno el tiempo.