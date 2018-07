Pichetto: "Debería hacerse el esfuerzo para que la Argentina tenga presupuesto"

El jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, consideró que el Ejecutivo nacional debe temer "cierta cuota de flexibilidad" para poder "arribar a un acuerdo con los gobernadores" y acordar una ley de Presupuesto.



"La prórroga sería un grave error y tendría una lectura muy negativa en el marco internacional y fundamentalmente en el FMI", advirtió el referente del PJ.



Para Pichetto, esto se podrá lograr "con política, con diálogo, con equidad, con responsabilidad, con equilibrios y distribuyendo adecuadamente las cargas para que no haya provincias que estén privilegiadas por encima de otras".



"Hablo de la construcción de un consenso político imprescindible y que además le daría seriedad institucional a este momento tan complejo de volatilidad que vive la economía argentina. El Gobierno deberá tener cierta cuota de flexibilidad, lo que no tuvo con las tarifas", resaltó durante una entrevista con Clarín.



El senador destacó que administrar un territorio "implica siempre asumir costo" y aseguró que él "a acompañar lo que decidan los gobernadores". "En mi opinión debería hacerse el esfuerzo para que la Argentina tenga presupuesto. No son buenas las experiencias de países que ni siquiera pueden votar una ley de presupuesto", remarcó.



Pichetto reconoció que tiene que haber "restricción de gastos y baja del déficit", pero aclaró que "debe verse de qué lugares y partidas se hace el recorte". En este sentido, el jefe de la bancada peronista en la Cámara baja opinó que "los sectores más débiles no pueden ser tocados", por lo que pidió mantener los haberes de los "jubilados, el sistema de asignaciones, el gasto de seguridad social".



"Tenemos que mirar lo restante del presupuesto, los salarios de la administración pública, obra pública y subsidios", concluyó.