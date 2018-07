Suárez Lastra: "UCR no gobierna, participamos en lugares donde nos convocó el Ejecutivo"

El diputado radical Facundo Suárez Lastra sostuvo que la Unión Cívica Radical "no gobierna" sino que sus dirigentes participan en "lugares" donde el Poder Ejecutivo los "convocó".



"La Unión Cívica Radical no gobierna, participamos en lugares donde nos ha convocado el Poder Ejecutivo", explicó el ex intendente porteño.



En declaraciones a radio Futurock, Suárez Latra indicó que "la política" gubernamental "la define el presidente" y que por lo tanto desde la UCR no se van a "hacer cargo de decisiones" que ellos no toman.



Luego de ensayar una defensa cerrada de la política económica del Gobierno, y una crítica al "populismo" que a su entender condenó al país a las dificultades que hoy atraviesa, el legislador de Cambiemos negó que exista una "crisis de gobernabilidad".



También minimizó los dichos de la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien había sugerido que ella digitaba "desde afuera" a la UCR.



"El comentario de Carrió fue claramente una broma, no hay crisis de gobernabilidad", dijo, y agregó: "Se le dio un volumen al tema que no tiene, hay que bajar los decíbeles".



En este sentido, se mostró disconforme con las expresiones vertidas en el comunicado oficial que el Comité Nacional de la UCR, en cabeza del gobernador Alfredo Cornejo, emitió a propósito de las expresiones de Carrió.



"Cornejo expresó el malestar de un sector el radicalismo, los radicales tenemos otra forma de expresarnos. Hubiera sido mejor hablar las cosas personalmente", concluyó.