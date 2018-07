Oposición organizó "contrafestejo" por el 9 de Julio en el Obelisco

Bajo el lema "La Patria no se rinde", sectores de la oposición, como los partidos de izquierda, el kirchnerismo, movimientos sociales, sindicatos críticos, organismos de Derechos Humanos y agrupaciones de artistas movilizarán este lunes al Obelisco en repudio al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El "contrafestejo" del Día de la Independencia tendrá lugar frente al Obelisco y lo largo de la 9 de Julio, en pleno corazón de Buenos Aires, con columnas que se desplegarán a lo largo de la avenida, pero habrá réplicas más chicas en distintos puntos del país.



Se trata de una convocatoria similar a la realizada el pasado 25 de mayo, que se había realizado con la consigna "la Patria está en peligro".



Como en aquella oportunidad, la convocatoria fue difundida a través de las redes sociales por actores afines al kirchnerismo como Alejandra Darín, Marina Glezer, Daniel Valenzuela, Luisa Kulliok, Cristina Banegas y Paola Barrientos, además de las cantantes Adriana Varela, Dolores Solá y Liliana Herrero, la jueza María Laura Garrigós de Rebori, el sociólogo Horacio González, los periodistas Titi Fernández y Cinthia García, y la locutora Federica Pais, entre muchos otros referentes de la cultura y la sociedad civil.



"Los argentinos están viviendo mal, hay que recuperar el poder adquisitivo del salario. Tienen que volver las paritarias libres para recuperar el consumo y reactivar la economía", consideró Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria.



"Hoy gran parte del pueblo saldrá a la calle para decirle No al FMI y a la venta de nuestra soberanía. Tenemos que construir una nueva esperanza, el 2019 es la oportunidad para recuperar nuestra independencia", agregó Rossi, de recorrida por las localidades bonaerenses de Rojas, Pergamino y Colón.



El secretario general de ATE porteño, Daniel Catalano, tuiteó: "Porque la patria no se rinde, mañana celebramos nuestra lucha en la calle, movilizados y en unidad. En el día de la Patria, le decimos no al Fondo Monetario y a la entrega de nuestra soberanía nacional".



"Con nuestra bandera, con música y con alegría. Mañana le decimos a Macri y al FMI que vamos a seguir luchando por una Patria libre, justa y soberana. Que les quede claro", escribió por su parte el diputado del Frente para la Victoria Eduardo "Wado" De Pedro.



Durante el acto en el Obelisco se leerá un documento político y también habrá shows musicales a cargo de Teresa Parodi, Liliana Herrero, la Chilinga y Arbolito, entre otros.