Desesperada búsqueda de una joven estudiante de medicina

Una joven estudiante de medicina es intensamente buscada desde el viernes, cuando fue vista por última vez en los alrededores de la facultad de Agronomía de la UBA, donde se dirigía a tomar una clase.



Melani Agustina Aguiar fue vista por última vez a la salida de la Facultad en La Paternal. Estaba cursando el CBC de Medicina. Su papá Martín habló con el canal de televisión C5N sobre las distintas hipótesis sobre la misteriosa desaparición de su hija. "La última imagen de hay de mi hija es la de las cámaras de seguridad", precisó.



Martín contó que a las 6.55 de la mañana del viernes Melani entró a la facultad. La había llevado el marido de su mamá. Un compañero declaró en la comisaría 15, en Chacarita, que habló con ella ese día en el aula, pero que minutos después no la vio más. Iban a buscar una nota. Ella habría llamado a su mamá para decirle que se había sacado un 8, pero poco después de su desaparición se supo que no había rendido la materia.



Según informó minutouno.com, las cámaras de la Facultad muestran que salió a las 7.45 del lugar. Los movimientos de su tarjeta SUBE dicen que tomó un colectivo de las línea 78, en la puerta, con destino a Provincia. "La última imagen que hay de mi hija es la de la cámara de seguridad", aseguró Martín.



La Policía de la Ciudad demoró este domingo al ex novio de Melani. El joven, de 26 años y de nacionalidad venezolana, se había presentado sólo y fue liberado al cabo de unas horas. El círculo íntimo de Melani describió que él la celaba, la acosaba y hasta la llegó a amenazar.



La joven estaba vestida con una campera gris hasta las rodillas, un jean oscuro, zapatillas blancas, una bufanda negra y llevaba una mochila roja con vivos negros.