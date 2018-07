Aborto: la Iglesia le pide a Macri que vete la ley si el Senado la aprueba

En su primer tedeum desde que está al frente del arzobispado de La Plata, monseñor Víctor Fernández le pidió este lunes al presidente Mauricio Macri que vete la ley de aborto en el caso de que sea aprobada en el Senado.



El prelado, en presencia de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el intendente platense Julio Garro, invitó al jefe de Estado a imitar al presidente uruguayo Tabaré Vásquez, quien en 2008 vetó la ley de despenalización del aborto.



La ceremonia en la Catedral de La Plata tuvo un fuerte contenido militante, especialmente en el cierre cuando muchos jóvenes que ingresaron con pañuelos y globos celestes comenzaron a corear consignas en contra de la interrupción voluntaria de embarazos.



La intervención del arzobispo platense marcó un giro en lo que respecta al rol de la Iglesia en torno a la campaña contra el aborto, que antes de la media sanción en Diputados había sido más tibio.



"La idea (de la homilía) era la defensa de los más débiles, de los más frágiles y en este concepto hablar del aborto. No era sólo la cuestión de la vida como ser, sino de la vida más abandonada y en este contexto plantear el tema del aborto", indicó Fernández al cabo de la ceremonia.



El prelado también se mostró muy crítico respecto de los lineamientos generales de la política económica de la gestión de Cambiemos, y cuestionó la teoría del derrame al hacer referencia a "fortunas que gotean como migajas que caen de la mesa de los ricos".



"Siempre dicen que confiando en este sistema tarde o temprano nos va a ir bien. Lo que pasa es que la economía no funciona de manera matemática, que haciendo esto se logra aquello. Siempre aparece una variable inesperada y el que las paga es el de abajo", enfatizó.



Y agregó: "Llega una devaluación y a la gente se le vuelve a licuar el sueldo, viene el corralito y otra vez pierde adquisitivo su salario. Hay una crisis de hipotecas en Estados Unidos y otra vez lo pagamos todo sobre todos los pobres. No es que vamos a seguir los dogmas del liberalismo y que todo va a ir bien porque en unos años puede estar todo mal y la pagan los de abajo".