Estrategia Mundial: Francia y Croacia, a todo o nada

Este domingo, en Moscú, las selecciones de Francia y Croacia definirán quién se corona como campeón del Mundial de Rusia 2018. Pero también habrá festejos en nuestro país, con la definición de los ganadores de Estrategia Mundial.



Además de la final de este domingo, Bélgica e Inglaterra jugarán este sábado el partido por el tercer y cuarto puesto.



El de Rusia 2018 es sin duda un mundial de sorpresas y donde los "grandes" no han podido acceder a las instancias definitorias. Tan es así que solo Francia e Inglaterra se metieron entre los cuatro mejores, mientras que Croacia y Bélgica completaron el cuadro.



Más de 10.000 jugadores participaron en Estrategia Mundial. La propuesta es tan imple como apasionante: brindar al jugador 100.000 créditos para invertir en las selecciones que elija. A medida que pasen de ronda, irán "pagando" como ocurre con las 16 selecciones que comenzarán a jugar desde este sábado.



Desde el principio hubo equipos del Panel Líder (cabezas de serie) -en teoría inversiones más seguras- y selecciones que no son favoritas (Panel General), pero que brindan un mayor rendimiento.



• Fondos Comunes de Inversión



También se aplica la posibilidad de optar por diversificar tus créditos optando por un Fondo Común de Inversiones de acuerdo a tu perfil de riesgo (agresivo, moderado o conservador). Así se puede destinar el 50% de tus créditos a este tipo de inversión.



Recordá que el algoritmo que define al ganador no sólo analiza si tus selecciones pasan de fase, sino también si tus jugadores reciben amonestaciones o si realizan goles. Es este último caso se considerará jugador dividendo y entregará un mayor interés.



Para hacerlo aún más realista, habrá un "Market Maker", que actuará como regulador y fijará precios de referencia razonables para evitar volatilidad infundada.



Los ganadores recibirán importantes premios como Smart TVs, consolas Play Station, remeras de la selección argentina autografiadas por el equipo, cursos de inversión del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), entre otros.



Se trata de la segunda edición de este juego que ya en el Mundial de Brasil de 2014 cautivó tanto a fanáticos del fútbol como a inversores grandes y pequeños.