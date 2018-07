Ciccone: últimas palabras de los acusados antes del veredicto

El ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, recusaron al presidente del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi, que los juzga por la compra de la ex Ciccone Calcográfica.



Las defensas de ambos imputados recusaron al juez por ser el candidato elegido por el Gobierno Nacional para ocupar una vacante en la Cámara Federal mediante un traslado de manera definitiva de un cargo a otro.



En los argumentos de cada una de las defensas invocan la falta de imparcialidad por parte del juez, a raíz del interés que el Gobierno tiene en él para ocupar un cargo clave y por consecuencia en el resultado del juicio que afronta Boudou.



La recusación tiene lugar previo a las últimas palabras que el Tribunal le da la posibilidad de dar a todos los acusados, entre ellos al ex vicepresidente. En tanto, para éste jueves está previsto el veredicto por parte del Tribunal.