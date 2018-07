Urtubey: "El kirchnerismo no tiene fuerza para voltear a Macri, pero tampoco para volver al poder"

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey descartó la posibilidad de que el kirchnerismo, en particular la expresidente Cristina de Kirchner, regrese al poder en 2019, aunque vaticinó buenas perspectivas para el peronismo. Además, consideró que la situación económica "es complicada" y que "la llegada del FMI es el fracaso de la dirigencia argentina", pero aseguró que "hay un expreso acuerdo en la política de colaborar para que al gobierno de Macri le vaya lo mejor posible".



Urtubey brindó una entrevista con el diario El País, de España, durante su paso por Madrid donde se reunió con el expresidente de EEUU, Barack Obama.



"La situación está complicada. En la Argentina tenemos que tomar la decisión de resolver problemas históricos. En los últimos 61 años tuvimos siempre déficit fiscal salvo en 5. Esto no es ideológico, es práctico. El desafío es ordenar las cuentas. Yo soy optimista, creo que la Argentina va a salir, porque creo que es un país que está tomando conciencia de la necesidad de resolver problemas estructurales que siempre pateamos hacia adelante", afirmó Urtubey.



En ese sentido, descartó la posibilidad de un fin anticipado del gobierno de Macri al asegurar que "hay un expreso acuerdo en la política argentina de colaborar para que le vaya lo mejor posible". "Desde la oposición nosotros vamos a ayudar, aunque no cogobernamos. La Argentina ya vivió procesos de ese tipo, con caídas de presidentes, y fue muy traumático. No lo queremos volver a vivir", agregó.



Urtubey reconoció que "puede ser que haya alguna parte del peronismo que quiera voltear a Macri", pero se diferenció de ellos tajantemente. "El problema es que el Gobierno ha construido artificialmente una fortaleza del sector más radicalizado alrededor de la expresidenta Cristina Kirchner. Les funcionó bien para las elecciones pero generó un gran problema. Ese sector no tiene fuerza para voltear a Macri pero tampoco para volver al poder", aseguró.



El mandatario salteño evitó precisar si será candidato a presidente en 2019, y reiteró que "no alcanza solo con el peronismo" por lo que "hay que construir un frente más amplio". "Tenemos que crear una alternativa superadora sin Cristina Kirchner, que pase por arriba de la grieta, de esta dicotomía entre Macri y Cristina que está deteniendo el crecimiento de Argentina. Y ahí iremos con el candidato más competitivo. Podré ser yo o cualquiera, pero no se puede construir un espacio sobre la base de una persona. Eso ya lo hicimos y nos fue mal", remató.



Asimismo, criticó a Macri por no tener "voluntad" de llamar a un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero garantizó su apoyo desde la oposición. "Yo apuesto a una nueva Argentina en la que la estrategia de la oposición no puede ser que al Gobierno le vaya mal. La competencia no se debe dar en quién es peor sino quien es mejor para Argentina. El problema es que el Gobierno privilegió el enfrentamiento con Cristina y hoy se ven las consecuencias. Ella no puede volver al poder por la imagen negativa que tiene".



"Hay un clima social complicado, pero descarto que eso nos lleve a un estallido terminal. Hay un malestar creciente, una enorme mayoría que siente que se perdió una oportunidad, que se desilusionó porque el cambio prometido no fue tal. Pero de ahí a una crisis terminal no veo espacio. Macri acabará su mandato, no veo escenario tipo el de 2001. Eso es una gran evolución. Un país es confiable cuando puede administrar las crisis. Si logramos canalizar la crisis con soluciones por la vía institucional marcará nuestra mayoría de edad. Argentina debe resolver sus problemas en las elecciones y no en un estallido social, en eso estamos trabajando", evaluó Urtubey.



Consultado sobre el acuerdo con el FMI, Urtubey opinó: "Para nosotros fue traumática la historia del FMI. Hay una especie de herencia cultural, cuando aparece el FMI nos asustamos. La llegada del FMI es la expresión del fracaso de la dirigencia argentina, no pudimos acordar políticas públicas entre nosotros sin necesidad de intervención foránea. La Argentina ha abusado de la política monetaria como único instrumento. Si siempre hemos hecho lo mismo y nos fue mal, ¿por qué ahora nos iba a ir mejor? Con tasas de interés del 50% es imposible que haya inversión productiva. Como no se hizo nada, el mercado resolvió lo que no hizo el Estado".