Cómo afecta el receso escolar de invierno el presupuesto familiar

El receso escolar de julio plantea una problemática cada vez más difícil de resolver para las familias: ¿qué harán los chicos durante esas dos semanas?, ¿quién los cuidará?, ¿cómo contemplar un nuevo gasto en el presupuesto mensual, teniendo en cuenta que el arancel del colegio, de todas maneras, se paga completo?



Los modelos familiares actuales se caracterizan por adultos que trabajan fuera del hogar. En un contexto de aumentos de todo tipo, sumar un nuevo arancel puede desequilibrar las cuentas de todo el mes.



Una de las posibilidades es recurrir a una niñera, lo cual implica no sólo un gasto extra sino también hallar a la persona indicada. Según la información publicada por O.S.P.A.C.P. (Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares), el sueldo correspondiente a una niñera, encuadrada en la categoría "asistencia y cuidado de personas" es de $ 76,50 la hora (mínimo). Así, las dos semanas de vacaciones para quienes van a un colegio de jornada simple, se traducirían en $ 3060 de niñera. Para los de jornada completa, $ 6120.



En tanto, una colonia de vacaciones en Capital durante dos semanas puede costar aproximadamente entre $ 2000 y $ 5400. Esto depende de la cantidad de horas que el niño pase en el lugar, las actividades que se le proponen, o si el chico es socio o no del lugar, por ejemplo.



GEBA, por ejemplo, propone una colonia de invierno con actividades deportivas y recreativas, entre las cuales se destacan hockey sobre ruedas, gimnasia artística, fútbol, natación y hasta una kermese de juegos. El turno mañana (9 a 13 hs.) cuesta $ 1940 para los socios y $ 3080 para quienes no lo son. La jornada completa (9 a 18 hs.), $ 3700 para socios y $ 5320 para no socios.



El Club Armenio ubicado en Palermo, por su parte, ofrece deportes, juegos, talleres, teatro y cocina, entre otras actividades, en medio turno o jornada completa. De 9 a 12.30 hs, el arancel es de $ 2600; de 8.30 a 17.30, la cuota se eleva a $ 4000.



Por último, una tercera opción -aunque sólo para niños pequeños- son los jardines rodantes que, en vacaciones, se convierten en talleres de juego o colonias rodantes. Los mismos, en general, se arman en espacios compartidos de edificios (los llamados S.U.M.) y con grupos reducidos (entre 3 y 6 nenes, aproximadamente). Allí los chicos realizan actividades similares a las de los jardines tradicionales, así como talleres de cocina, literatura, arte o música, entre otros, siempre a cargo de un docente.



En "Casita de Nubes", que organiza sus encuentros en diferentes barrios de la Capital y de la zona norte de Provincia, el arancel por las dos semanas del receso, con 3 horas de lunes a viernes, es de $ 2500. Allí trabajan con chicos ya escolarizados (de 2 a 6 años) y se puede pactar un lugar fijo o rotar por las casas de los diferentes niños del grupo.



Con colonia, con niñera o jardín rodante, quienes no cuentan con vacaciones laborales, ni la asistencia de abuelos o tíos que colaboren con el cuidado de los chicos se ven obligados a contar con el equivalente a media cuota de colegio privado, aproximadamente, para sortear el receso invernal.