Peña habló de las internas en Cambiemos, la relación con la Iglesia y las críticas a su gestión

El presidente Mauricio Macri "no" vetará la ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito en caso de que sea aprobada por el Senado, anunció el Gobierno tras una reunión de Gabinete.



El anuncio fue expresado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras la reunión que los ministros tuvieron con el jefe de Estado en la Casa Rosada y en respuesta al pedido formulado por el arzobispado de La Plata, monseñor Víctor Fernández.



Al ser consultado sobre el pedido de la Iglesia, Peña respondió que "el Presidente ha sido claro en su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano, que implica respetar el resultado y por supuesto no vetar la ley".



Asimismo, el funcionario definió como "muy buena" la relación "institucional" que mantiene el Gobierno con la Iglesia Católica.



Peña dijo que en la gestión Cambiemos siempre han sido "muy respetuosos del dialogo" y aclaró que en la Casa Rosada no piensan "que haya un conflicto porque se haya promovido un debate" sobre el aborto.



El jefe de ministros agregó: "No encontramos que tiene que haber una razón de fricción por algo que está dentro del normal desarrollo de la vida republicana".



El funcionario se refirió así al tema que comenzará a ser debatido este martes en el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado, con la participación de expositores.



Respecto los cruces que surgieron dentro de Cambiemos por las posiciones a favor y en contra del aborto, Peña aseguró que "el Presidente está orgulloso de la diversidad de Cambiemos". "Como en cualquier familia, cualquier grupo humano, puede haber diferencias. Lo más importante es ser respetuosos del otro y no herir susceptibilidades", opinó



Además, habló de las versiones sobre supuestos cuestionamientos internos en su rol de jefe de ministros y dijo: "Cualquiera que esté en un cargo como el mío va a recibir opiniones a favor y en contra, hay que desdramatizar. Lo más importante es el clima de absoluta libertad que hay para decir esas opiniones". "Este no es un cargo para susceptibles", concluyó.