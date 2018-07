Ministro todo terreno: de la "preocupación" por subsidios de Temer a la recorrida con Vidal en el Conurbano

A poco menos de un mes de haber sido nombrado al frente de la cartera de Producción, Dante Sica ya comenzó a mostrarse como un ministro todo terreno para el Gobierno. En épocas de encuestas con la imagen del oficialismo a la baja, la renovación del Gabinete le vino como anillo al dedo a la Casa Rosada para enviar el mensaje que más le gusta dar: la de la gestión permanente.



Por lo pronto, el economista Sica sumo dos dianas en semana corta. El nuevo régimen de producción de autos en Brasil puso en alerta al flamante funcionario, quien no tardó en organizar una misión al país vecino para mostrar su "preocupación" por el nuevo programa de subsidios que Michel Temer planea inyectar en la industria automotriz del gigante del Mercosur.



Rota 2030 es una norma presentada el pasado viernes en Brasil, mediante la cual el Gobierno local planea introducir anualmente casi u$s 400 millones en subsidios al sector. Para la Argentina la noticia no es menor ya que la subvención de Temer a la industria resultaría un fuerte estímulo para que las terminales decidan irse a Brasil en vez de quedarse en nuestro país.



Ni lerdo ni perezoso, el ministro de Producción Date Sica viajó este lunes a Brasil para reunirse con su par brasileño, Marcos Jorge. Durante el encuentro el funcionario argentino le manifestó la inquietud por la iniciativa "Rota 2030" al tiempo que ambos acordaron tratar el tema en el próximo Comité Automotriz.



Asimismo, Sica y Jorge coincidieron en la importancia de llegar a un acuerdo próximamente entre el Mercosur y la Unión Europea y reflexionaron sobre la industria automotriz común a ambos países.



Tras su visita a Brasil, el flamante ministro de Cambiemos no perdió el tiempo y volvió a mostrarse en acción. Esta vez junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Ocurrió en el partido de Tres de Febrero donde la mandataria y el funcionario nacional visitaron la versión local del programa "El Mercado en tu Barrio".



Acompañados por el intendente local, Diego Valenzuela, y el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, Vidal y Sica recorrieron los puestos donde los vecinos pueden comprar alimentos a precios accesibles, directamente de sus productores, como lácteos, carnes, frutas, verduras y panificados, entre otros.



El programa posee unos ochenta puntos de venta: setenta distribuidos en el Conurbano y diez en el interior de la Provincia. En algunos casos opera como una feria itinerante y en otros se trata de lugares fijos como en los municipios de Quilmes, Pilar y General Pueyrredón.