Justicia negó pedido policial para que Nahir sea trasladada a una cárcel común

La Policía de Gualeguaychú solicitó que Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, sea trasladada de la comisaría en la que se encuentra detenida a una cárcel común, pero la justicia se lo negó.



El pedido formal que fue realizado por el jefe departamental de Gualeguaychú, comisario Carlos Pérez, se basaba en que no está permitido que los detenidos pasen más de un mes en las comisarías. La joven de 19 años se encuentra alojada desde los primeros minutos del año en la Comisaría del Niño y la Mujer de esa ciudad.



Pero este martes pasado el mediodía, trascendió que la Justicia rechazó la presentación realizada por las autoridades policiales, por lo que la joven continuará detenida en la comisaría.



El jefe departamental que realizó la presentación aseguró que el pedido para que la joven sea trasladada a una unidad penal se basa "en razón de una acordada del Superior Tribunal de Justicia, que establece que los detenidos no pueden permanecer más de un mes alojados en las comisarías".



En declaraciones a radio La Voz, Pérez recordó que "Nahir ya lleva seis meses alojada en la Comisaría de la Mujer".



"La detención hasta ahora es normal. La visita su familia, y no hemos tenido mayores inconvenientes sobre su comportamiento", concluyó el funcionario policial.



No obstante, el tribunal que condenó a Galarza sostuvo que se comunicó con la Unidad Penal N° 9 y que desde el establecimiento informaron que no tenían lugar para alojarla, por lo que se determinó que continúe alojada en la seccional hasta que la sentencia quede firme.



La Unidad Penal N° 9 es mixta, mientras que otra cárcel que podría albergar a la condenada es la Unidad Penal N°6, exclusiva para mujeres y se encuentra en la ciudad de Paraná.



En las últimas horas, el abogado de la familia Galarza, José Ostolaza, confirmó que va a realizar una presentación judicial para que se frene la difusión de un video íntimo de Nahir y el Fernando Pastorizzo, el cual se viralizó en las redes sociales.



El video fue parte de la prueba utilizada por la fiscalía para probar un vínculo amoroso entre víctima y victimario, pero había sido preservado por la Justicia.

La joven condenada había llegado a amenazar a los jueces con quitarse la vida si llegaban a difundirse esas imágenes.



Según trascendió, esa circunstancia habría hecho que se extremaran las medidas de seguridad de su detención y también tendría que ver con el pedido de traslado formulado a las autoridades judiciales.