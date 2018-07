Bossio: "El Gobierno destruyó el presupuesto, no vamos a avalar otro desastre"

"Tenemos disposición para debatir el próximo presupuesto, lo que pretendemos es que el presidente Macri tenga objetivos más ambiciosos que la reducción del déficit al 1,3% del PIB", afirmó el diputado Diego Bossio sobre el debate del proyecto de Presupuesto 2019. "Necesitamos que los argentinos vivan mejor y vean soluciones a tantos problemas".



"Esta gestión no tiene plan económico ni visión de largo plazo" afirmó también al tiempo que cuestionó que "su único interés es ponerle a la Argentina el corsé que impone el FMI".



"Mientras tanto, todos los días la situación se complejiza un poco más". "La gestión económica solo se compone de medidas de corto plazo que profundizan la crisis del sector productivo". "Este nivel de tasas es incompatible con cualquier inversión", afirmó.



En cuanto al presupuesto vigente, Bossio consideró que "el Gobierno lo destruyó". "No solo no cumplió con ninguna de las pautas previstas, sino que aumentó el peso de la deuda y ejecutó una fuerte distribución del ingreso en contra de los más débiles. No vamos a avalar otro desastre para el próximo año".



Cabe considerar que, mientras el gasto público aumentó 22,5% en los primeros 5 meses del año, el pago de los intereses de la deuda creció 55% en el mismo periodo.



"El recorte ya empezó", explicó Bossio. "La reducción de la obra pública y de las transferencias a las provincias ya está vigente", aseguró también en relación a la caída de estos gastos respecto de 2017 en 9,6% y 13,6%, respectivamente.



En relación a esto último, el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, corroboró esta información en la visita que le realizó el dirigente la semana pasada. "En los primeros 5 meses del año les recortaron transferencias sin explicaciones".



"Le pedimos al Gobierno que cambie la lógica", pidió Bossio. "Sería bueno que salga de su cerrazón y podamos establecer un diálogo en torno al presupuesto nacional, esto es lo que necesita la gente y quienes apuestan todos los días a nuestro país".



"Estamos a favor de promover un gasto inteligente", dijo. "Y eso incluye tener una visión sustentable de Argentina en el tiempo", consideró también.



En ese sentido, Bossio manifestó la necesidad de contar con un presupuesto "equitativo, con fuerte apuesta a la infraestructura y al desarrollo científico". "El desarrollo económico va de la mano de la innovación. Un recorte en este punto profundizará la crisis del aparato productivo nacional con sus consecuencias en el empleo".



De no mediar una propuesta en este sentido, el dirigente bonaerense adelantó que no apoyarán un presupuesto que "condicione a la Argentina al fracaso".



"Hace tiempo le venimos pidiendo al presidente Macri que pare la pelota, replantee la estrategia, salga de la chicana y calme a sus aliados". "Los argentinos están pasando situaciones de mucha angustia para encima tener que ser espectadores de peleas que no aportan ninguna solución".



"Queremos un presupuesto que cambie el rumbo y que estanque a la Argentina en el pasado", concluyó.