Autorizan vuelos comerciales entre Córdoba y Rosario a la empresa Avian (ex MacAir)

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, autorizó a ofrecer vuelos comerciales entre Córdoba y Rosario a la empresa Avian (ex MacAir).



La decisión fue oficializada a través de la Resolución 597/2018 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Transporte.



Avian Líneas Aéreas (antes conocida como Macair Jet) es una aerolínea fundada en 1996 por la empresa Sideco Americana,perteneciente al Grupo Macri, de la familia del Presidente Mauricio Macri.



La compañía fue vendida en marzo de 2016a Germán Efromovich, mismo controlador del grupo aerocomercial Avianca Holdings.



El 27 de abril de este año Dietrich había otorgado a Avian Líneas Aéreas la concesión para la explotación de servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte en 37 rutas.



En ese momento, el funcionario decidió omitir de la autorización la ruta Córdoba - Rosario al considerar que ésta estaba operada con servicios regulares y no presentaría el coeficiente de ocupación del requerido.



La empresa Avian interpuso un recurso de reconsideración el 14 de mayo en la que manifestó que la ruta en cuestión no estaba abastecida, ya que sólo era operada en el tramo Rosario - Córdoba, sin regreso.



Que en consecuencia, la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, la Dirección Nacional de Seguridad Operacional y la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios revisaron las consideraciones y concluyeron que la solicitud satisface los criterios de conveniencia, necesidad y utilidad general.