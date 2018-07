El placer, en caída: el consumo de hoteles alojamiento acumula descenso del 20%

Los vaivenes económicos afectan a todo tipo de actividades y los albergues transitorios no quedaron fuera de esta problemática. En el último año y medio, el consumo de este tipo de alojamiento tuvo un descenso del 20% en Capital y Provincia. Peor aún, en los últimos tiempos, en la Ciudad se cerraron alrededor de 5 o 6 hoteles alojamiento por año.



Así lo aseguró a ámbito.com José Manuel Capelo, presidente de F.A.D.A.P.H (Federación Argentina de Alojamientos por Hora), quien describió la actualidad del sector como un momento muy crítico.



"La mayoría de las actividades comerciales han sufrido un deterioro importante, tanto por el consumo -que ha bajado, fundamentalmente, por cuestiones económicas-, como por el incremento de los costos", afirmó.



La actividad, que a nivel nacional emplea cerca de 10 mil personas, se ve arrinconada principalmente por tres factores, según el presidente de la entidad. "El gran problema es el aumento de las tarifas, el ahogo impositivo y la industria del juicio laboral", describió. Esto último coincide con los principios del presidente Mauricio Macri, quien hace un año llamó a "combatir la mafia de los juicios laborales, que tanto daño les hacen a las pequeñas empresas y a sus trabajadores".



Respecto al incremento en las tarifas, Capelo mencionó que esto les afecta y preocupa, ya que "el aumento significativo de los costos es imposible de trasladar al consumidor. Si se trasladaran en forma directa, no vendría nadie. El problema mayor es la pérdida constante de rentabilidad", sostuvo.



El turno en un albergue transitorio, que va de 2 a 3 horas, arranca en $ 400. Desde la entidad aseguraron que los establecimientos más perjudicados son los que apuntan a una clientela de clase media, que deben "recortar gastos sí o sí".



Para paliar el momento crítico, los dueños de los hoteles ofrecen promociones. Sin embargo, Capelo aclaró que "todos los esfuerzos tienen un techo y se hace cada vez más difícil". "Llega un momento en que la relación costo beneficio no se justifica", finalizó.