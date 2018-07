Fondo buitre que litigó con Argentina se pone al frente del Milan tras fracaso de inversores chinos

El fondo estadounidense Elliott anunció este miércoles la toma de control del Milan que quiere llevar a lo más alto asegurándole las estabilidad financiera. La llegada de Elliott es consecutiva a la salida del inversor chino Li Yonghong, que no pagó su deuda a tiempo.



Li tenía hasta el 6 de julio para pagar 32 millones de euros al fondo estadounidense, que se los había prestado parar comprar el club.



En un comunicado publicado en la madrugada del miércoles, Elliott anunció "un nuevo capítulo para el AC Milan".



"La visión de Elliott para el AC Milan es simple: crear estabilidad financiera y establecer una dirección sólida; lograr éxitos a largo plazo para el AC Milan concentrándose en lo fundamental y asegurarse que el club esté bien capitalizado; y llevar a cabo un modelo operativo duradero que respete las regulaciones del 'fair play' financiero de la UEFA", indica el texto.



En los últimos meses se había acrecentado el temor de que el consorcio chino que compró el AC Milan en 2017 no pudiera asegurar su estabilidad financiera.



El club, que acumula 18 títulos nacionales y siete Champions League, se gastó 200 millones de euros para contratar a varios jugadores el año pasado pero terminó la temporada en el sexto lugar de la liga italiana, que ganó la Juventus.



El club fue además excluido en junio de la próxima Europa League, en la que se había clasificado, por violar las reglas del "fair-play" financiero.



El AC Milan apeló la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la máxima instancia en materia de justicia deportiva.



Frente a esta situación, Elliott asegura estar preparado para "el desafío y la responsabilidad que representa la propiedad de esta gran institución".





Elliott dice estar "satisfecho no solo de apoyar al club en un momento difícil sino del desafío de llevar a cabo objetivos ambiciosos para el futuro con el éxito en el terreno del entrenador Gattuso y de sus jugadores".



Entre las primeras medidas, el fondo inyectará 50 millones de euros en capitales propios para estabilizar las finanzas del club. Y también prevé "nuevas inyecciones de capital a largo plazo para seguir la transformación del AC Milan".



"Apoyo financiero, estabilidad y vigilancia apropiada son los prerequisitos necesarios para el éxito en el terreno de juego y una experiencia de primer nivel mundial para los aficionados. Elliott se felicita del desafío de cumplir el potencial del club y hacerle volver al panteón de los clubes europeos de fútbol de primer nivel al que pertenece", afirmó el fundador y consejero delegado de Elliott, Paul Singer, citado en el comunicado.



El club convocó para este jueves un consejo de administración que convocará a su vez una asamblea general, probablemente la semana que viene, para sustituir a los miembros chinos de la dirección.



El Milan, que fue propiedad del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, fue comprado el 13 de abril de 2017 por 740 millones de euros por un grupo de inversores chinos, liderados por Li Yonghong.



La operación consistió en la compra del 99,93% del capital del club así como de su deuda, que en junio de 2016 era de de 220 millones de euros.



Sin embargo el grupo de inversores chinos redujo paulatinamente su presencia y necesitó la financiación del fondo Eliott, que le concedió un préstamo de más de 300 millones de euros con altas tasas de interés, de hasta el 11% en algunos casos, según los medios italianos.