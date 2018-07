Alquileres en la Ciudad: se podrán pagar el depósito y el primer mes en 24 cuotas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en el marco de una nueva reunión de Gabinete Abierto las nuevas mejoras en el Plan de Viviendas para acompañar y ayudar a los vecinos de la Ciudad al momento de comprar o alquilar su departamento con beneficios, además, en la financiación de los créditos hipotecarios.



"Todo esto que estamos anunciando es una prueba de que desde el Gobierno de la Ciudad queremos trabajar, apoyar y ayudar a los porteños en su sueño, y además es producto del trabajo en equipo", sostuvo Rodríguez Larreta.



El jefe de Gobierno explicó que estas medidas permitirán otorgar créditos "con plazos más largos, con mejores tasas, y créditos adecuados a la realidad de cada uno" pero "siempre apuntando a que la cuota sea similar a la cuota del alquiler del mismo inmueble".



"Y lo mismo en el caso del alquiler. Queremos ayudarlos a acceder a un alquiler sacándoles trabas burocráticas, gastos innecesarios, accediendo a mayor información. La idea es que todos tengan una mejor oportunidad para alquilar, que sea más rápido y más barato", agregó.



A su vez, recordó que "hay muchísimo más crédito hipotecario hoy que hace 4 o 5 años" en la Ciudad, con lo cual a "alguien que ya probó y en ese momento no accedió, lo alentamos a que lo vuelva a hacer".







El presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra, explicó el paquete de medidas que el Gobierno de la Ciudad impulsa para mejorar los créditos y hacer más accesibles los alquileres.



En primer lugar, contó que se va a reformar el crédito Primera Casa, ya que "le vamos a prestar más plata a los vecinos y vecinas; vamos a subir el valor de la propiedad, que va a valer más de $3.300.000; vamos a seguir con cuotas que sean similares al alquiler y vamos a permitir utilizar ingresos formales y no formales".



Este crédito contempla ahorro previo, bajo y en cuotas, y se mantiene el subsidio para gastos de escrituración para seguir bajando los costos de compra.



Luego, anunció que "vamos a armar una línea (de crédito) para todos aquellos jóvenes que quieran comprar su departamento en la Ciudad". "Gente de hasta 30 años que va a tener un subsidio de $ 50.000 para poder entrar al departamento propio y que además va a tener una tasa más baja que el resto de las tasas", precisó.



Asimismo, señaló que "vamos a estar ponderando más a las mujeres en las selecciones de los créditos y también vamos a lanzar un crédito Primera Casa Mujer que va a estar orientado para que las mujeres de la Ciudad que son sostén de hogar", a partir del cual también brindará un subsidio de $ 50.000.



Estas dos nuevas líneas de crédito también requieren un ahorro previo del 15% en cuotas y aceptan ingresos informales.



Por otro lado, explicó que "vamos a trabajar también para tener una Línea de Refacción" ya que "hay muchas familias que no están para comprar una casa pero sí que quieren agrandar la que tienen o hacerle alguna mejora".



En este caso, el financiamiento será del 100% de la refacción o ampliación, y el préstamo cubre hasta el 50% del valor de la propiedad. Además, tiene una tasa muy baja.



También se otorgarán créditos para la compra de departamentos en Estación Buenos Aires y en Estación Sáenz. Este proyecto, junto a Procrear Nación, permite sumar más de 3.100 departamentos a la Ciudad.



Al igual que el resto, también se aceptan ingresos informales y se contempla un ahorro previo del 10% y en cuotas.



Por otro lado, se implementará una serie de medidas que harán más fácil y baratos los alquileres: certificaciones de firmas gratuitas en comunas; mediaciones y asesoramiento legal gratuito para propietarios e inquilinos, así como garantías más accesibles para el inquilino y más seguras para el propietario.



El paquete incluye que el primer mes de alquiler -que se abona por adelantado- y el mes de depósito contra daños se puedan abonar en 24 cuotas, a través de un seguro de una entidad financiera.