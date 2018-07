Violencia sindical en Río Negro: camioneros incendian vehículo por 35 despidos

La violencia sindical se instaló en Río Negro. Este miércoles un grupo de sindicalistas camioneros incendiaron un camión petrolero en la localidad de Catriel para reclamar por 35 despidos de una empresa transportista de hidrocarburos. "Este es el comienzo de una guerra sin fin", anunciaron, y amenazaron con quemar un semirremolque cada tres horas.



Según revelaron medios locales, la agresión se registró por la mañana, a penas vencida una conciliación obligatoria dictada por el gobierno provincial, que fue avalada por el nacional. El vehículo incendiado pertenece a la compañía Transporte Gabino Correa, que presta servicios para la petrolera Vista Oil.



"Llevamos 40 días de verso y mentiras. Hasta ahora la empresa Vista Oil solo ha tenido evasivas. Hay 35 compañeros con telegrama de despido en su casa y sin cobrar un peso. Vamos a parar en todas las áreas hasta que Correa reincorpore a los trabajadores", advirtió el secretario general del Sindicato de Camioneros rionegrino, Rubén Belich.



El conflicto entre los trabajadores y la transportista lleva más de un mes, cuando se anunció que la empresa de Gallucio, que adquirió a la Petrolera Entre Lomas, hizo un pedido de baja de servicios a distintas firmas, que a su vez despidieron al personal afectado a esas tareas. Por esa decisión, Camioneros hace responsable a Vista Oil de la situación.



En este marco, la Secretaría de Trabajo de Río Negro a cargo de Lucas Picca y el Ministerio de Trabajo de la Nación de Jorge Triaca dictaron a principios de junio la conciliación obligatoria en el conflicto y abrieron una mesa de diálogo. Durante las negociaciones, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa habría alcanzado un acuerdo, pero los choferes no. En ese marco, los gremialistas moyanistas retomaron las protestas con total virulencia.



Hasta Belich admitió que tras la quema del primer remolque los trabajadores estuvieron a punto de incendiar otro más. "Esto es insostenible. Estamos haciendo lo posible para evitar esto, pero estamos en una situación límite", indicó, según reprodujo el diario Río Negro.



"Este es el comienzo de una guerra sin fin. La empresa Vista Oil no da soluciones y seguimos perdiendo el tiempo en reuniones sin sentido. Ahora vienen por despidos en Uocra y petroleros", alertó a la radio local "Alas" Belich, que también es el jefe de la CGT reionegrina.



El semiremolque de la empresa Transporte Gabino Correa fue incendiado sobre la ruta nacional 151, a la altura de la localidad de Catriel. (Foto: gentileza Catriel 25 Noticias)



Fuentes de la empresa Vista Oil aseguraron que no tienen vinculación con los trabajadores despedidos y repudiaron los hechos de violencia. "Nos sorprendió el nivel de violencia que se generó", señalaron voceros autorizados.



Gustavo Sol, delegado catrielense del gremio, dijo que hubo una comunicación con la empresa y por ahora solo se comprometieron a gestionar para que los trabajadores con telegrama de despido puedan cobrar sus haberes. "La empresa apuesta al desgaste, al cansancio, por eso nosotros no aceptamos la conciliación obligatoria. Ya sabemos cómo termina esto", expresó desafiante. "Por ahora pararon los camiones de la empresa Transporte Gabino Correa, pero a partir del miércoles, no entra ni sale ningún camión a los yacimientos" (que explora Vista Oil), afirmó Sol. Más tarde, en diálogo con radio LU14 aseguró que ya son 300 los despedidos. "Hay una política de ajuste contra los trabajadores y dejan sin trabajo a las empresas de servicios y ya son mas de 300 trabajadores con telegramas de despido en la casa", expresó.



Los funcionarios provinciales tenían previsto convocar al sindicato a una reunión para destrabar el conflicto, pero la irracional quema del vehículo sorprendió a propios y ajenos.