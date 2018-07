Confían que en octubre el Congreso elegirá al Defensor del Niño tras 12 años de espera

La senadora pampeana Norma Durango fue designada este miércoles presidenta de la Comisión Bicameral que tendrá la tarea de elegir al Defensor del Niño, Niña y Adolescente, tras 12 años de espera. En diálogo con ámbito.com anticipó que buscará que los candidatos seleccionados puedan llegar al pleno de ambas cámaras del Congreso para su selección final hacia fines de octubre, principios de noviembre.



"Hemos hecho mucha fuerza para que se conforme esta comisión y estamos saldando una deuda de muchos años", afirmó la legisladora, al tiempo que reconoció: "tenemos un trabajo muy serio por delante, que es elegir al Defensor o a la Defensora del Niño, Niña y Adolescente con transparencia y con mucha seriedad".



Durango explicó que ahora se abre un proceso de concurso público en el que los 68 postulantes que hay en la actualidad serán evaluados no sólo por la Comisión Bicameral, sino por expertos que serán convocados del Conicet, de la Universidad de Buenos Aires y de otras casas de altos estudios del interior del país.



"Hay 68 inscriptos, muchos de ellos son re gran renombre y experiencia y han recibido adhesiones muy importantes de juristas, médicos, instituciones universitarias e instituciones internacionales", evaluó la senadora justicialista.



Además, remarcó la importancia y la necesidad de cumplir con la ley 26.061 que allá por 2005 ordenó la designación de un Defensor del Niño, aún vacante, y que ese proceso puede replicarse posteriormente en cada una de las provincias del país.



"Yo vengo de la provincia de La Pampa, que fue una de las provincias pioneras en la elección del Defensor y siendo vicegobernadora logré que dependiera de la Cámara de Diputados. También hicimos un concurso público, transparente y el Defensor designado viene desarrollando una tarea formidable que no es sólo de control, de que se cumplan los derechos de los menores, sino también de proporcionar asesoramiento a los niños y a sus familias, recibir reclamos, elaborar estadísticas y sobre todo que los chicos y las chicas sean escuchados", explicó.



La legisladora enumeró las principales problemáticas por las que atraviesa la niñez en la actualidad y que vuelven urgentes la tan esperada designación. "En momentos tan difíciles como los que está pasando la Argentina, en la que encontramos muchos niños y niñas en la calle y una gran cantidad de chicos, chicas y adolescentes, abusados, maltratados, realmente necesitamos que este defensor se ponga en marcha y cumpla con lo que estipula la ley", consideró.



Durango también se refirió al debate por la legalización del aborto que este miércoles tuvo en el Senado su segunda ronda de expositores de cara a la firma del dictamen y su llegada al recinto el próximo 8 de agosto.



"Ayer y hoy hemos tenido dos jornadas largas pero muy interesantes. Hemos escuchado a especialistas con fundamentos de un lado y del otro para poder elaborar un dictamen, que en mi caso particular, anhelo sea el mismo que sancionó la Cámara de Diputados porque creo que cualquier modificación que le hagamos tiene una intención dilatoria", afirmó, dejando clara su postura a favor de la legalización.



"Lo que hay que hacer es una lectura de la realidad porque si la ley no sale, los abortos van a seguir existiendo; al igual que un mercado negro que se aprovecha de esta falta de leyes", consideró y explicó que la importancia del proyecto radica en que "los países que tienen ley, han bajado sustancialmente las muertes de mujeres por abortos clandestinos".



Además, ratificó que el Senado cumplirá con los tiempos estipulados en la hoja de ruta para el tratamiento del proyecto en comisiones. "Una de las cosas que votamos en la última sesión es que con o sin dictamen, íbamos a comenzar a debatir el proyecto en el recinto el 8 de agosto", aclaró.



"Lo que no podemos asegurar ahora es cómo va a salir la votación, aunque creo que los argumentos de quienes han expuesto en estos días a favor del aborto han sido lo suficientemente claros como para que los senadores y senadoras que están en duda puedan reflexionar en ese sentido y podamos sacar la mejor ley", concluyó.