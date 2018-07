Pese al pedido de detención y extradición, Putin se reunió con diplomático iraní imputado por el caso AMIA

Finalmente el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el ex canciller de Irán Ali Akbar Velayati, pese al pedido del juez federal Rodolfo Canicoba Corral quien solicitó formalmente a Justicia de Rusia su detención con fines de extradición al país por el atentado a la AMIA.



"Que tenga a bien solicitar a las autoridades competentes de la Federación Rusa la detención preventiva con fines de extradición de Ali Akbar Velayati. Se deja constancia que con el estado mencionado existe vigente un tratado de extradición ratificado por ley", indicó la presentación de Canocoba Corral, a cargo de la causa principal por el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos.



El juez remarcó que "la imputación que se le formula surge de su probada intervención en la reunión donde se decidiera llevar a cabo el atentado" y que la justicia argentina ordenó el 9 de noviembre de 2006 su captura nacional e internacional "que se encuentra en plena vigencia", aunque su captura no está incluida entre las circulares rojas de la Interpol.



Velayati era ministro de Relaciones Exteriores de Irán cuando ocurrió el ataque terrorista -ocupó el cargo entre 1981 y 1997- y está acusado de haber participado en la reunión que se celebró el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad, en la que se decidió el ataque.



"En lo relativo a su particular injerencia en la consecución del ataque terrorista, su acreditada presencia en la resolución final que se adoptó el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad de atentar contra nuestro país lo colocan invariablemente como otro de los personajes protagónicos del lamentable hecho que afecto a la Argentina", señaló Canicoba Corral.



Y destacó que "la importancia medular que tiene el Ministerio a su cargo dentro de la matriz terrorista radicó en su grado de colaboración y puesta a disposición de todos los recursos de los que contaba para garantizar el éxito de la operación, a través de la instrumentación del atentado otorgando pasaportes, visas y cobertura diplomática".



Ali Akbar Velayati se encuentra imputado por la comisión de los delitos de homicidio calificado doblemente agravado por haber sido cometido con odio racial o religioso y por un medio idóneo para causar un peligro común, en concurso ideal con los delitos de lesiones leves y graves calificadas en forma reiterada, y daños múltiples.