D'Onofrio le abrió las puertas a la AFA para negociar con Gallardo

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, le abrió la puerta a la AFA si desea negociar con Marcelo Gallardo para que sea el sucesor de Jorge Sampaoli como entrenador de la Selección argentina, en caso que este último sea despedido. Además, le tiró un palito al titular de la casa madre del fútbol argentino, Claudio Tapia.



"No soy el dueño de Gallardo. Si la AFA lo quiere como técnico tienen que hablar con él", manifestó el titular de River en diálogo con Fox Sports. "Marcelo tiene contrato, pero no cláusula. Nosotros no podemos retenerlo si desde la AFA creen conveniente que sea el entrenador", agregó D'Onofrio.



Igualmente, D'Onofrio se encargó de aclarar que Gallardo está muy cómodo en la actualidad: "Lo que sí puedo decir es que veo que Marcelo está muy feliz en River, no lo veo en otro lugar".



Finalmente, le pegó un palito a Tapia por la performance de la Selección en el Mundial de Rusia: "Yo le dije a Tapia que estaba a su disposición, que me llamara para lo que necesitara, pero parece que no lo necesitaba". Además, no quiso opinar de la continuidad de Sampaoli al frente de la Selección: "Son Tapia y el comité ejecutivo los que tienen que decidir sobre esa situación".