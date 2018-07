Homenaje a Dante Caputo en el Parlamento chileno

Este miércoles, en la sala de la Cámara de Diputados del Parlamentario chileno, el ex Ministro Vocero del Gobierno de Michelle Bachelet y ex Embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz, realizó una intervención en honor al excanciller, Dante Caputo, quien falleció el 20 de junio pasado, a los 74 años.



En ese contexto el diputado Díaz, señaló que Caputo, quien ejerció como canciller en el Gobierno de Raúl Alfonsín, "dejó como legado una notable historia ligada a la lucha de la libertad, la democracia y el desarrollo de los países latinoamericanos. Él, impulsaba estas ideas cuando abogar por ellas no era fácil, pues vivíamos, al igual que el resto del mundo, una tensa y no tan gélida guerra fría".



Del mismo modo, sostuvo que "se trataba de una persona sencilla, hincha de San Lorenzo, disfrutaba del buen tango de Piazzola y de mariscos acompañado por un buen vino. Pero se trata también de un líder político con un compromiso irrenunciable con su país y con América Latina", explicando que "fue el primer Canciller de Argentina tras la vuelta a la democracia, teniendo una gran relevancia en la instalación de la institucionalidad democrática en su país y en toda América Latina".





Marcelo Díaz, junto al embajador argentino en Chile, Octavio Bordón.



En ese sentido, Marcelo Díaz, quien como miembro de la Cátedra Libre José Artigas por la Integración de la Universidad de La Plata impulsó el homenaje, sostuvo que para Chile, Dante Caputo "tiene una significación especial, ya que fue un actor clave para mantener la paz entre Chile y Argentina", explicando que "la paz entre estos países era, a su juicio, un bien mucho mayor que acciones nacionalistas o un pedazo de territorio".



Finalmente, Díaz, tras hacer un completo relato de la historia política del ex canciller argentino, indicó que "nunca se desprendió de la arena política ni de la realidad nacional", subrayando que será recordado "como un hombre comprometido con los procesos de democratización de nuestros países y como un amante de la paz de nuestros pueblos y un argentino inmortal, desde esta cámara de diputados te damos un abrazo de despedida", concluyó.





Marcelo Díaz.