Maradona dio a su candidato para quedarse con la Copa del Mundo

Diego Maradona aseguró que Francia "es seria candidata a ganar la Copa del Mundo", el miércoles por la noche en el programa que diariamente presenta en la cadena Telesur.



"Creo que Francia es seria candidata a ganar la Copa del Mundo", declaró Maradona en el programa "De la mano del 10", emitido antes de conocerse que Croacia sería el rival de los Bleus en la final (tras imponerse por 2-1 en la prórroga a Inglaterra).



El seleccionador francés Didier "Deschamps encontró el mediocampo justo", añadió. "Con (NGolo) Kanté, que releva todo, es una hormiguita que va por todos lados y que cuando tiene que salir por velocidad también tiene velocidad", destacó sobre el mediocentro galo.



Francia "tiene un arquero sólido (Hugo Lloris) y una defensa que cuando va arriba hace goles (...) Y en la delantera tiene números grosos (figuras) como (Kylian) Mbappé o como (Olivier) Giroud, que parece que no hace un trabajo brillante, pero da un poco de desahogo" a los otros delanteros, analizó.



Maradona destacó que Francia "no tiene figuritas" y alabó a Mbappé: "El pibe de 19 años, que podría estar jugando en la Sub-20 y que la está rompiendo en el Mundial". Todo eso "es mérito de Deschamps, que encontró la llave".



Maradona hizo también un aparte hablando de la estrella francesa, Antoine Griezmann: "Comenzó jugando con el Cholo (el entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone), pero muy inteligentemente le hizo bajar 10 metros, para tener más contacto con la pelota y seguir cerca del gol". "Es rápido, no le tiene miedo a nadie y no es egoísta, se la puede dar al que mejor está perfilado para hacer el gol", destacó.



Maradona explicó que en el partido semifinales, en el que los Bleus derrotaron a Bélgica por 1-0, los Diablos Rojos no acertaron con la estrategia. "Los belgas, a pesar de tener un buen juego y buenos jugadores, jugaron a lo que le convenía a Francia, cerrados y pelotazo a (Romelu) Lukaku, que perdió un montón de pelotas y que no tenían por donde entrar" en la defensa gala.