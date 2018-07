IOMA autorizó hasta 72% de aumento a los bonos médicos

Los directivos del IOMA acordaron con las asociaciones de profesionales médicos de varios distritos de la provincia de Buenos Aires un incremento de hasta 72,3% en los bonos que se cobran a los pacientes de la obra social de los bonaerenses.



El ajuste para el primer tramo de la negociación del año mantuvo el bono A sin cargo para el afiliado, pero incorporó fuertes aumentos en los bonos B y C. El acuerdo se firmó con la Agremiación Médica Platense y la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses (Cemibo).



A través de un comunicado, las entidades informaron que los nuevos montos totales que comenzaron a regir desde esta semana, para cada categoría profesional, sin descuentos. "Los valores acordados para las consultas son: bono A, $251; bono B; $311; bono C, $391, más un aumento retroactivo a mayo de 2018 del 7% en las prácticas y cirugías", detallaron.



Según reveló el diario El Día de La Plata, los afiliados que se atienden con un médico categoría B pagarán $ 140 (45% del total), mientras que los servicios de un profesional categoría C se cobra $ 220, un 56% del total.



A pesar del aumento, las entidades que nuclean a los médicos manifestaron su "disconformidad". "Esta es una primera parte de la negociación. Hoy estamos peleando por la actualización del nomenclador que incluye prácticas y cirugías, algo que no se valora" explicó el presidente de la AMP, Martín Pedersoli, quien destacó que se deben "reconsiderar los valores acorde a la inflación".



Desde IOMA anticiparon que "se avanzará con el tratamiento de diversas actualizaciones, como es el caso de medicamentos, para que los afiliados reciban mayores porcentajes de cobertura sobre, por ejemplo, los de carácter ambulatorio".



• Quejas docentes



Ante la medida, el Frente de Unidad Docente, que aglutina a los gremios bonaerenses FEB, Sadop, Amet, Udocba y Suteba, puso el grito en el cielo. "Históricamente, en la composición del honorario de la consulta médica el mayor porcentaje lo aportaba el IOMA. Pero en los últimos dos años esa ecuación se fue invirtiendo y hoy aporta más el trabajador que la propia obra social", sostuvieron.



"Aunque lo inaudito y absolutamente rechazable es que la propuesta que cerró el Instituto implica un aumento sólo del copago a cargo del afiliado, sin que el IOMA destine un peso de su presupuesto", agregaron los maestros provinciales, unos de los principales usuarios de la obra social



"Mientras que la suba de los copagos supera el 70% en algunos casos, los docentes continuamos con una paritaria sin resolver y con salarios congelados desde diciembre del año pasado. Este nuevo atropello es, en definitiva, una muestra más del ajuste que la gobernadora (María Eugenia) Vidal lleva adelante en todas las áreas del Estado provincial", remarcaron.