River no lucirá sponsor hasta fin de año mientras negocia con tres empresas

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio confirmó que el club de Núñez no lucirá sponsor hasta final de este año. Sin embargo, aceptó que si aparece una oferta tentadora esta idea puede revertirse



"No es que no queremos, sino que tiene que cumplir requisitos para estar en la camiseta, y uno es el económico", explicó D'Onofrio, y añadió: "Tenemos presupuestado que no vamos a tener sponsor".



Igualmente, manifestó que a la gente le gusta la remera sin publicidad: "Igual, la marca está vendiendo así camisetas a rolete; es una novedad", agregó el presidente de River.



River quiere u$s 5 millones por año a cambio del pecho de su camiseta. Las tres empresas con las que se está negociando son Supervielle, Fly Emirates y Turkish Airlines.