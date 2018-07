Pity Álvarez: una vida marcada por la adicción y los múltiples antecedentes policiales

El músico Cristian Pity Álvarez, además de contar con múltiples antecedentes policiales por tenencia y amenazas con armas, contaba en su historial con haber herido de un disparo en la pierna a su productor artístico en un apart hotel del barrio porteño de Núñez. El hecho se produjo en agosto de 2010 y el productor en cuestión, Alejandro Novara, no realizó denuncia alguna y aseguró que se trató de un incidente.



Pity, quien cómo músico ha logrado temas que se inscribieron entre los clásicos del rock nacional como "Homero", "Está saliendo el Sol", "Fuego" o "Me gustas mucho", a lo largo de varios años protagonizó una larga lista de incidentes, en algunos casos delictivos y con armas de fuego, enmarcados en su adicción a las drogas que también determinó varias internaciones.



Entre los episodios protagonizados por el músico de 46 años se cuentan dos por portación de armas de fuego y uno de ellos por amenazas: en 2010 amenazó con un revólver a una mujer y su hija que se le acercaron para pedirle una foto; en 2012 fue inculpado por ser sorprendido en la vía pública con una pistola calibre .45; y en 2013 fue arrestado por pasearse con un arma en la cintura por las calles de Villa Lugano. En los dos primeros hechos, el músico fue declarado inimputable ya que la Justicia dictaminó que no entiende la criminalidad de sus actos.



El último escalón de la saga fueron los serios incidentes ocurridos el 6 de abril pasado en la ciudad de San Miguel de Tucumán cuando se suspendió un recital de la banda "Viejas Locas", porque Álvarez se negó durante más de seis horas a salir de su camarín.



Como ejemplo de los sucesos que marcaron la aparición en los medios del nombre del rockero más allá de su música, se puede mencionar que el 20 de abril de 2017, se accidentó con su moto en la Autopista 25 de Mayo, de la Capital Federal, y terminó con varias fracturas.



El 28 de septiembre de 2015 Álvarez fue demorado a la Policía por engullir querosén y lanzar llamas contra el público, durante un recital ofrecido en la ciudad de La Plata.



El 16 de octubre de 2014 había sido detenido por la Policía tras protagonizar un confuso episodio en el barrio de Almagro, ya que los vecinos denunciaron la sospechosa presencia de un auto mal estacionado y al ser revisado por los efectivos, se encontraron a Pity en el auto trasero, mientras comía un sandwich de milanesa.



El 14 de enero del mismo año, fue sorprendido con crack cuando circulaba con su auto por las calles de La Paternal.



El 19 de julio de 2010 fue detenido como acusado de haberle robado las llaves de un vehículo y una cámara a un equipo periodístico del canal América que había intentado entrevistarlo.



El 29 de junio de 2006 fue acusado de robar un remís en la ciudad entrerriana de Concordia y de abandonarlo en la vía pública.