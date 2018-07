México acusa a Argentina de robarle al "nuevo Messi"

Gran revuelo generó en México la convocatoria de Luka Romero, el "nuevo Messi", para la Sub 17 de Argentina. Resulta, que el zurdo que juega en el Mallorca de España nació en tierras aztecas, pero su padre es argentino.



Romero tiene 14 años, pero desde los 11 que se lo disputan México, España y Argentina. Pablo Aimar, rápido de reflejos, lo llamó para entrenar en Ezeiza con la Sub 17, citación que aceptó gustoso.



Esto generó un revuelo en la prensa mexicana, que considera que Argentina se robó al jugador. Sin embargo, el zurdo tiene ambas ciudadanías, además de la española.



Más allá de que llegué a disputar algún partido con selecciones argentinas, esto no le impedirá vestir las camisetas de la mayor de México o España en un futuro. FIFA cambió la legislación hace varios años.