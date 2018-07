Pitana será el árbitro de la final del Mundial entre Francia y Croacia

Doce años después de la recordada actuación de Horacio Elizondo en la final de Alemania 2006, la FIFA designó al misionero Néstor Pitana como árbitro del encuentro por el título del Mundial de Rusia 2018, que se disputará el próximo domingo entre Francia y Croacia en el Estadio Luzhniki de Moscú.



Pitana, que además ampliará el récord de conducir nueve partidos mundialistas, estará acompañado por los también argentinos Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti como jueces de línea.



El cuarto árbitro será el holandés Bjorn Kuipers y como suplente de asistente su compatriota Erwin Zeinstra.



A su vez, el otro referí argentino en el Mundial, el platense Mauro Vigliano, estará en la asistencia principal del VAR, con el italiano Massimiliano Irrati como encargado, junto al chileno Carlos Astroza y al holandés Danny Makkelie.



De esta forma, Pitana elevará la vara mundialista, tras haber sido el primer árbitro del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) en llegar a un torneo de este calibre, con cuatro encuentros en Brasil 2014.



Asimismo, fue el primero de Argentina que dirigió en Mundiales consecutivos y ahora ampliará su récord -y el de árbitros albicelestes en general- a nueve cuando el domingo pite el comienzo de la final de Rusia 2018.



En este Mundial, y al igual que Elizondo en 2006, el misionero estuvo en el inaugural entre Rusia-Arabia Saudita (5-0), y además en Suecia-México (3-0), Croacia-Dinamarca (1 (3)-1 (2)) y Uruguay-Francia (0-2).



Entonces, Pitana igualará también el récord de encuentros en un mismo Mundial, con cinco, al uzbeco Ravshan Irmatov y al mencionado Elizondo.



Para Francia, será la segunda vez que lo dirija en este Mundial, algo que no se suele repetir por cuidar a los protagonistas, aunque no tuvo ningún error en ese triunfo ante Uruguay.



• El recuerdo de Francia con el arbitraje argentino en una final.



Pero sin duda, que el primer razonamiento que se viene a la cabeza de todos los hinchas de "Les Bleus" es el episodio entre Horacio Elizondo y el mediocampista Zinedine Zidane en la final del Mundial Alemania 2006.



Hace dos años atrás, y una década después del episodio, Elizondo narró para el sitio de la FIFA lo ocurrido en la jugada, donde siempre sobrevoló la utilización de un monitor para ver el cabezazo de Zidane a Marco Materazzi, que significó la roja para el francés, en su último partido en un Mundial.



"Y ahí aparece Luis Medina Cantalejo, que fue el cuarto árbitro, que me dice: terrible cabezazo del 10 de los blancos a...no recuerdo el número que tenía Materazzi. Medina Cantalejo me dijo; cuando lo veas no lo vas a creer", recordó Elizondo.



¿Fue ese un anticipo (prohibido) del VAR y la primera ocasión en la que se utilizaron las imágenes para sancionar una jugada que no había visto el árbitro? Según los franceses, sí y, por lo tanto, no debía haber sido atendida.



La FIFA abrió una investigación: Materazzi reconoció haber insultado a Zidane y fue sancionado con dos partidos de suspensión y 5.000 francos suizos (unos 3.100 euros); y "Zizou" fue multado con 7.500 francos suizos (4.780 euros) y tres partidos de suspensión que, ya retirado, sustituyó por trabajos para la comunidad.