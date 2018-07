Diputados distinguió a Daniel Barenboim por su "compromiso con la paz"

El célebre músico argentino Daniel Barenboim recibió este jueves la "Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi", la máxima distinción que entrega la Cámara baja en reconocimiento a su "compromiso con la paz y los valores democráticos".



La distinción le fue entregada en un acto en el Salón de los Pasos Perdidos por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Gabriela Michetti, la diputada María Carla Piccolomini, el vicepresidente segundo de Diputados, Luis Petri, y el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto.



En una charla abierta, junto a los periodistas Pablo Gianera y Sandra de la Fuente, Barenboim se mostró agradecido, pero dijo que "los elogios no son justos ni necesarios" y realizó un breve repaso de su historia.



Además, afirmó que la Argentina debería ser el líder natural de Latinoamérica y expresó: "Siento tristeza al ver que no ocupa el lugar que debería ocupar en el mundo; haría falta un peso que equilibre la comercialización de las sociedades".



El homenaje tuvo lugar en el salón de los Pasos perdidos.



También elogió a los artistas "que dejan sus egos de lado" y se comprometen con la vida de los pueblos, las injusticias y la discriminación étnica. "Toda la vida he pensado que la música tiene que tener ética; hay muchos artistas que han tenido comportamientos desastrosos", reflexionó el músico.



Por su parte, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, agradeció a la Cámara baja la iniciativa de esta distinción y calificó a Barenboim como "un ejemplo" para construir una Argentina distinta. Dijo que al músico "nada en el mundo le es ajeno; su causa humanitaria ha estado siempre en su vida, y a pesar de tener múltiples nacionalidades nunca perdió su lengua y la idea de ser argentino pero ser universal".





Al homenaje asistieron los diputados nacionales Pablo Tonelli, Cornelia Schmidt Liermann, Karina Molina, Daniel Filmus, Carmen Polledo, Pablo Torello, Marcelo Weschler, Leopoldo Moreau y Lucas Incicco; el senador Alfredo Luenzo; el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogrado y la conductora Teté Coustarot, entre otras figuras y representantes de distintos ámbitos culturales e institucionales.