Docentes bonaerenses amenazan con no reiniciar las clases tras el receso si no son convocados

El secretario general del sindicato bonaerense SUTEBA, Roberto Baradel, reiteró que el gremio pedirá un aumento salarial del 30% y advirtió que podrían reanudarse los paros en las escuelas tras las vacaciones de invierno.



El titular del SUTEBA dijo que el gremio va a pedir ese incremento con cláusula gatillo, tras conocerse el fallo judicial que obliga al gobierno bonaerense a convocar a paritarias.



"Si no nos convocan vamos camino al no inicio del ciclo lectivo después de las vacaciones de invierno", advirtió el titular del mayor gremio docente bonaerense.



"La gobernadora no quiere recibirnos y tuvo que esperar a una orden judicial y sufrimos un abandono total por parte del gobierno de María Eugenia Vidal", señaló.



Baradel señaló que en las próximas negociaciones paritarias el gremio planteará una "cuestión integral" sobre la situación de la educación en la provincia.



"Se cerraron todos los canales de comunicación, no hubo ningún tipo de contacto ni siquiera por vías informales y ya van 83 días desde la última reunión", añadió Baradel.



Consideró que el fallo está "dando la razón frente a la negligencia y la desidia de la gobernadora que nos mantiene los sueldos del año pasado".



El Tribunal de Trabajo de La Plata ordenó al Ministerio de Trabajo bonaerense que "dentro del plazo de cinco días de notificada la presente resolución, proceda a la reapertura de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados docentes para el año en curso y convoque a las partes".



Si el gobierno provincial no apela el fallo conocido la próxima semana debería convocar a una reunión de discusión salarial para cumplir con el fallo firmado por los camaristas Stella Maris Marcasciano, Mauricio Javier Bordino y Víctor Hugo Guida.



La última reunión paritaria ocurrió el 20 de abril último y desde ese último encuentro el gobierno bonaerense no volvió a convocar a docentes y dio por cerrada la discusión.