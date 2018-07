Moyano: "Con la continuidad del triunvirato se benefician Macri y Triaca"

Tras la decisión de la conducción de la CGT de no renovar autoridades hasta 2020, el secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, lanzó duras críticas al señalar que con esa estrategia "los más beneficiados" serán el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.



"Con la continuidad del triunvirato de la CGT, los más beneficiados son Macri y Triaca", enfatizó Moyano, quien consideró que se vive un momento "muy triste para los trabajadores" porque "muchos estaban pidiendo una renovación de dirigentes".



En diálogo con FM La Patriada, Moyano remarcó que "muchos gremios se van a sumar a la oposición del triunvirato, si no es ahora será el año que viene o en 2020 que tengamos una CGT en defensa de los trabajadores".



"Me sorprende que (Juan Carlos) Schmid siga al lado de los dirigentes que aprobaron la reforma laboral con (Carlos) Menem y que ya casi tienen arreglada la reforma laboral con Triaca", agregó.



Y subrayó: "Que no se vengan a hacer los Rambos porque el paro general (del 25 de junio) fue por la presión que hicimos desde Camioneros".