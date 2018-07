La inversión marcó récord: creció 18% en primer trimestre (fue antes de la crisis cambiaria)

La inversión mantuvo el fuerte ritmo de crecimiento que viene teniendo desde mediados de 2016: se expandió 18% en el primer trimestre y fue el principal motor de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo al Monitor de Inversión en Argentina de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), donde se alertó que para el segundo semestre se espera una desacelaración del sector.



Entre enero y marzo, la adquisición de equipo durable de producción tuvo la mejor suba interanual desde 2011 (+23%), seguido por la construcción (+12%). Los despachos de cemento, que cayeron (-4,4%) en mayo, acumulan en lo que va del año un crecimiento de casi 10%.



El avance se produjo antes del inicio a fines de abril de la crisis cambiaria, en el marco de la cual el dólar se disparó casi un 37% y las tasas de interés en el sector financiero fueron incrementándose hasta superar en la actualidad el 60%, lo que desalienta la inversión en la economía real.



En junio, se anunciaron 12 proyectos de inversión por más de u$s 1.500 millones, fundamentalmente en el sector de bienes de consumo (u$s 1.200 millones) y bienes industriales (u$s 100 millones). Resaltan las inversiones de Coca-Cola (u$s 1.200 millones), FCA Fiat Chrysler (u$s 100 millones) y de la empresa española Grenergy, que tiene un proyecto para producir energía eólica en la Patagonia. Así, en los primeros 6 meses del año los anuncios totalizan unos US$ 12.000 millones.



"En 2017 la inversión fue protagonista de la expansión económica y alcanzó niveles récord en el primer trimestre de 2018. Es probable que en el segundo semestre del año experimentemos una desaceleración, por el impacto de los cambios de los mercados externos en nuestra economía, pero las expectativas de mediano plazo son buenas. La corrección del tipo de cambio le va a dar impulso a las exportaciones, que a su vez potenciarán nuevas inversiones en actividades productivas de perfil exportador", destacó Juan Pablo Tripodi, presidente Ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.



En los primeros 6 meses del año se anunciaron casi 140 proyectos de inversión por más de u$s 12.000 millones. Los sectores que concentran más anuncios en lo que va del año son: petróleo y gas por u$s 4.300 millones; bienes de consumo por US$ 2.500 millones; minería por u$s 1.700 millones; y bienes industriales por u$s 800 millones.



La Inversión Extranjera Directa (IED) registró flujos por casi u$s 3.000 millones, 16,6% menos que en el mismo período del año anterior por menores flujos de deuda de las empresas con casas matrices, compensado en parte por un fuerte aumento en la reinversión de utilidades (+25).



Importaciones de bienes de capital (excluyendo transporte): las compras de maquinaria y equipo siguen en expansión, aumentaron 3% en mayo y acumulan un 20% de crecimiento en lo que va del año. Además, en mayo se destacaron las alzas en la compra de bombas y compresores para la industria energética, la construcción y el equipamiento eléctrico.



Venta de vehículos comerciales: en mayo, se redujo tanto en el segmento de pesados (-4%) como utilitarios (-4%); sin embargo, en el acumulado se mantienen en alza: -10% y -5% respectivamente.