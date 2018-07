Justicia rechazó pedido para reincorporar en el INTI a una delegada

La sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el rechazo al pedido de reincorporación formulado por la gremialista del Partido Obrero Yamila Mathon, quien se desempeñaba en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).



La militante de PO no estaba dentro del número de delegados reconocidos por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según la Justicia.



El fallo que lleva la firma de los jueces de Cámara Héctor Guisado y Silvia Pinto Varela, le negó la reinstalación a su puesto de trabajo porque no se encuentra dentro de los sujetos tutelados por la ley 23551.



En el texto, la Cámara dijo que "la magistrada anterior admitió el planteo porque tuvo en consideración la documentación que obra en el Anexo 1737 de la que surge el cuestionamiento de la designación de aquellos trabajadores elegidos como delegados pero que superaban el tope de los previstos en la ley sindical, ante la inexistencia de normativa convencional al respecto".



Sostuvo que "a tal fin, transcribe los términos del dictamen producido por el Departamento de Asuntos Institucionales y finalmente lo decidido por la Dirección Nacional de asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social donde se convalida la elección de 25 delegados (los veinticinco primeros), entre los que no se encontraba la accionante".



"Por ello, sin abrir juicio acerca de las posiciones fijadas por las partes o legitimar la conducta de la accionada, hace lugar al levantamiento solicitado", indicó la Cámara.



Y señaló que "a juicio de esta Sala, y sin que ello implique de modo alguno pronunciamiento acerca del fondo de la cuestión debatida, en el marco de la medida cautelar solicitada, cabría confirmar lo resuelto en grado", sostuvo el fallo.



Consideró que "no se observa, en función de los nuevos elementos aportados a la causa, verificado prima facie el recaudo de verosimilitud del derecho".



"Del dictamen de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, surgiría que la actora no estaría dentro del número de delegados reconocidos, lo que obsta -por el momento- el pedido de reinstalación".