Santángelo: "Estamos en la entrada del túnel, cuán largo es no lo sabemos"

El economista Rodolfo Santángelo anticipó que "tendremos por delante al menos cuatro trimestres de recesión" y que "estamos en la entrada del túnel, cuán largo es no lo sabemos".



"Vienen cuatro trimestres seguidos de caída en la actividad económica. El freno se empezó a notar en el interior por la sequía, y después por la caída del salario real y la suba de las tasas de interés. En el segundo trimestre del año, la actividad dio negativa después de cinco trimestres positivos", detalló.



En diálogo con radio Mitre, Santángelo dijo que "estamos en la entrada del túnel, cuán largo es no lo sabemos", aunque estimó que "en el segundo trimestre del año que viene podemos tener una luz al final de ese túnel, si se recupera el campo".



"El mayor error del Gobierno fue subestimar la cuestión macroeconómica. Sin tener un plan, creyó que la inversión y el crecimiento se iban a encargar de todo", agregó el director de M&S Consultores.



Criticó además el nivel de las tasas de interés actual, porque "subir tasas sirve por poco tiempo. Claro que cuando hay fuego hay que apagarlo, pero tasas de esta magnitud son sostenibles solo por semanas, ni siquiera meses, porque si no la cadena de pagos va camino a un colapso".



Respecto a la recomendación del FMI de frenar la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja para mejorar la situación fiscal del país, que trascendió este viernes en el "staff report" de los técnicos del organismo, el economista opinó que "este año no se puede frenar la rebaja, luego de la sequía, la caída de la producción y la baja del precio de las últimas semanas".



Por último, calculó que la inflación de julio y agosto se ubicará en torno a 3,5%, podría superar el 30% anual y que cualquier registro por debajo de esa cifra sería una sorpresa. "Si es menos de 30 por ciento descorchamos champagne", graficó.