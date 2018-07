"El mismo Gobierno dijo que habrá ajuste en la obra pública"

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, afirmó que "hay una realidad dicha por el mismo Gobierno: va a haber un ajuste en la obra pública".



En diálogo con el programa El Lobby, comentó además que los programas de vivienda en el interior del país "están con muy bajo nivel de ejecución".



"Acá hay una realidad dicha por el mismo Gobierno: va a haber un ajuste en la obra pública. En el Presupuesto de 2018 hay 30 mil millones de pesos de obra que no se va a ejecutar, es el 15% del presupuesto 2018. En el presupuesto 2019 hay que hacer un ajuste en el gasto que ronda entre 200 y 300 mil millones de pesos", amplió en declaraciones a Radio con Vos.



"Tenemos un problema serio con las pymes que construyen viviendas en el interior del país. Están con un muy bajo nivel de ejecución, baja cantidad de contratos. Lo que uno prevé es que en un proceso de este tipo deberían sufrir no solo las grandes obras, sino las pequeñas del interior", estimó.



Weiss explicó también que "este mes se están colocando la mitad de los créditos hipotecarios que se estaban colocando antes porque la gente en estos procesos espera un poco para tomar deuda".



"No esperaba esta crisis ni ningún actor económico del país esperaba que pasara lo que pasó", aseveró.