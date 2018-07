Para Deschamps, lo más importante de la final será la calma y la concentración

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, intentó bajar este sábado la euforia de cara a la final del Mundial de Rusia y aseguró que sus futbolistas tienen claro el plan.



"Estamos preparando la final con tres palabras clave: calma, confianza y concentración. Tenemos que mantener la calma, tener confianza y no perder la concentración", indicó Deschamps en conferencia de prensa en el estadio Luzhniki, donde Francia chocará el domingo con Croacia por el título.



"Es un placer y un privilegio jugar un partido así. Cuando eres futbolista no hay nada más bonito que jugar la final de un Mundial", agregó Deschamps, campeón del mundo como futbolista en 1998.



Deschamps recalcó que en su equipo "no hay euforia" a un día del partido decisivo del Mundial: "Lo que tenemos es un nivel muy alto de satisfacción, es el partido del año. El resultado hablará, dirá si deberíamos haber hecho algo diferente. Aunque es cierto que el fútbol se decide por detalles".



El actual DT era el capitán de la Francia que conquistó el Mundial 1998, el hombre que levantó la copa en Saint-Denis. Este sábado dio a entender que le encantaría estar todavía en el césped.



"Hay muchas diferencias sobre vivir una final como futbolista o como entrenador. Cuando eres jugador, eres el protagonista. Ahora, como entrenador, estás al servicio de los futbolistas. Juegas a través de ellos", comentó el técnico. "Como jugador es un partido para derrochar energía física. Ahora es más una cualidad mental", agregó.



Deschamps aseguró además que no le preocupa la juventud de sus futbolistas. En Croacia hay jugadores con mucha más experiencia internacional.



"Siempre nos hemos enfrentado a rivales que tenían más experiencia que nosotros. Es obvio porque tengo un equipo joven", dijo el exfutbolista próximo a cumplir 50 años, antes de analizar a su jugador de menor edad, Kylian Mbappé.



"Tiene mucho talento y lo ha demostrado en esta cita. No lo trato de forma especial por ser el más joven. Es cierto, lo sé por experiencia, que quizás con los jóvenes tienes que estar más encima. Pero Kylian es listo, sabe escuchar y sabe lo que quiere", describió.



Deschamps se refirió además al origen africano de muchos de sus jugadores: "Siempre ha sido así. El equipo nacional siempre ha tenido jugadores de países africanos, pero no solo en fútbol, sino en todos los deportes. Son todos franceses y están orgullosos de serlo".



Por último, el técnico galo habló de Luka Modric, la gran figura de los croatas. "Tiene una gran calidad técnica y mucha inteligencia. (Eden) Hazard y (Lionel) Messi son más jugadores individuales y Modric es más de equipo. Sabe asistir, sabe meter goles, es un mediocampista de equipo".