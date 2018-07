Kerber cumplió su sueño en el césped de Wimbledon y postergó el récord de Serena

Kerber se sacó la espina en el All England (Foto: sitio oficial de Wimbledon)

La alemana Angelique Kerber venció este sábado a la estadounidense Serena Williams y conquistó su primer Wimbledon y alcanzó su tercer título grande.



La victoria de la alemana por 6-3 y 6-3 en poco más de una hora evitó que Williams conquistara a los 36 años su octavo torneo de Wimbledon, tras su parto complicado hace 11 meses, e igualara así a la australiana Margaret Court como la jugadora con más torneos del Grand Slam, 24.



La antigua número 1 mundial, actual 181 de la WTA, se vio totalmente desbordada por la alemana de 30 años, décima en el ranking.



Kerber, cuyos dos únicos títulos del Grand Slam eran los Abiertos de Australia y de Estados Unidos de 2016, controló muy bien el partido desde el principio, neutralizando la mejor arma de Serena, el servicio, que llegó a quebrar en cuatro ocasiones, por solo una su rival.



Once golpes ganadores y un ace bastaron a la europea para ganar el partido, gracias sobre todo a los 24 errores no forzados de su rival, demasiados en un partido tan corto.



La determinación y seguridad de Kerber estropearon el guion del público, al que se veía con ganas de asistir a un hito en la historia del tenis, y aunque intentó que Serena se metiera en el partido y hubiera un tercer set, la alemana lo impidió.



De esta forma, la oriunda de Bremen cobró revancha de la final perdida en 2016 ante la menor de las Williams. Además, es la primera alemana en consagrarse en el All England desde que los hiciera la mítica Steffi Graf en 1996.



Hace varios años que el récord de la australiana Court, estrella en los 60 y 70, es el gran objetivo de la mayúscula carrera de Serena.



Tras perder el número 1 ante Kerber en 2016, a principios de 2017 Serena recuperó el trono en Australia al lograr su 23º título mayor, cuando ya estaba embarazada. Fue su último torneo antes de dar a luz en septiembre a Olympia en un parto en el que su vida corrió peligro, según explicó meses más tarde.



Durante su ausencia, entre febrero de 2017 y marzo de este año, ninguna tenista dominó el circuito como ella, y el número uno del ranking fue sucesivamente ocupado por Kerber, la checa Karolina Pliskova, la española Garbiñe Muguruza y la rumana Simona Halep.