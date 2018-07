Francia-Croacia, el duelo más esperado por el título que todos desean

Una final inédita para un Mundial atípico. Francia y Croacia definirán hoy el título de Rusia 2018 en un partido que no ofrece medias tintas: segunda estrella en 20 años para "Les Bleus" o coronación del cuento de hadas de los balcánicos.



El estadio Luzhniki de Moscú albergará desde las 12 de nuestro país el encuentro que el mundo del fútbol aguarda durante cuatro años. Millones de personas en todo el planeta y 78.011 espectadores en el recinto que custodia la estatua de Lenin seguirán durante 90 o 120 minutos el partido que definirá a la sucesora de Alemania en el trono.



El campeón será un equipo europeo por cuarto Mundial consecutivo, aunque frente a frente habrá dos rivales de características diferentes. De un lado, la pragmática Francia, un equipo tan lleno de talento como poco vistoso. Del otro, la hambrienta Croacia, un seleccionado que buscará sobreponerse al cansancio de tres alargues consecutivos para alcanzar la gloria en su primera final.



Será también un partido que podría valer un Balón de Oro para jugadores como el croata Luka Modric o los franceses Antoine Griezmann o Kylian Mbappé. Y que podría colocar a Didier Deschamps, el técnico galo, a la altura de mitos como el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer, los únicos que pudieron levantar el trofeo más preciado del fútbol como jugador y entrenador.



Por historia y actualidad, Francia parte como favorita en el duelo del domingo. El equipo "bleu" jugará su tercera final de un Mundial en 20 años después de haber ganado su primer título en 1998 ante Brasil, con el propio Deschamps como capitán, y de haber caído en la final de 2006 ante Italia. Para los galos será también una revancha de la final de la Eurocopa que perdieron hace dos años ante Portugal jugando en casa.







Croacia, una joven nación de 27 años marcada por la guerra en los Balcanes, se encuentra por primera vez ante un partido de semejante magnitud. Su mejor generación hasta que llegaron Modric y compañía, la comandada en 1998 por Davor Suker, chocó precisamente ante Francia en las semifinales de aquel Mundial.



El elenco centroeuropeo nunca pudo vencer a los franceses en cinco enfrentamientos, pero los Modric, Ivan Rakitic y Mario Mandzukic están dispuestos a escribir una nueva historia. De ganar los balcánicos, sumarían su nombre a una lista de campeones que apenas cuenta con ocho naciones.



Su primer obstáculo no será el conjunto de Deschamps, sino el cansancio. Los dirigidos por Zlatko Dalic llegan a la final con 99 minutos más en las piernas que los franceses, el equivalente a poco más de un partido. Las estadísticas indican además que corrieron 116 kilómetros más en lo que va del torneo. Pero los croatas están exhibiendo una notable resistencia y un espíritu incansable de lucha, tal vez ligado a sus propias raíces.



Croacia está hipermotivada, pero también es consciente de que no tiene nada que perder.



Pese a contar con apenas tres días enteros de recuperación desde la victoria ante Inglaterra en el suplementario, Dalic podría repetir su once habitual conformado por Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Rakitic, Marcelo Brozovic; Ante Rebic, Modric, Ivan Perisic; y Mandzukic.



En el caso francés, el asunto está aún más claro. Hugo Lloris ocupará el arco, con una línea de cuatro conformada por Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernandez; Paul Pogba, Ngolo Kante en el medio; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann y Blaise Matuidi más adelantados; y Olivier Giroud en la punta.



El conjunto de Deschamps llega a la final después de haber superado con autoridad, y sin necesidad de alargues, el sector más duro del cuadro. Venció sucesivamente 4-3 a Argentina, 2-0 a Uruguay y 1-0 a Bélgica exhibiendo un fútbol muy efectivo, aunque también criticado por su poca generosidad con el espectáculo. Y no es que le falte calidad con nombres como los de Mbappé, Griezmann o Pogba.



Mbappé, la joya de 19 años que está llamada a suceder a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tendrá la posibilidad de poner la primer piedra de su imperio, aunque también Griezmann o Modric irán en busca de un título que los convierta en jugadores de época.



Las finales, sin embargo, muchas veces reservan la gloria a personajes inesperados, como puede acreditar el alemán Mario Götze con su gol del título en Brasil 2014. Y en un Mundial tan imprevisible como el de Rusia, convendría no descartar ninguna posibilidad antes del partido más importante.