Para su abogado, "Pity" Álvarez, incurrió en un "exceso en la legítima defensa"

Para el abogado del músico Cristian "Pity" Álvarez, incurrió en un "exceso en la legítima defensa" al asesinar de tres tiros a Cristian Díaz en el complejo Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano.



El letrado que representó al líder de "Viejas Locas" en los últimos años, Sebastián Queijeiro, reiteró este sábado que para él existe "riesgo de vida" para su defendido, por lo que evalúa la posibilidad de presentar un requerimiento escrito en ese sentido.



También, en declaraciones televisivas, señaló que, por su mal estado, no pudo acercarse a Álvarez para asumir su defensa.



"Por como está no puedo ni acercarme a él para que me firme el escrito y así avanzar con el expediente", expresó.



Al fundamentar su presunción en que el crimen se enmarca en el "exceso de la legítima defensa" dijo que utilizó una "fuerza desproporcionada" por el uso de arma de fuego en una riña.



Para Queijeiro, la letal reacción del músico se enmarcó en su adicción a las drogas y en su "locura" en la que "siempre es perseguido y lo quieren matar".



Este viernes, el músico se entregó en la comisaría de Villa Lugano, confesó ante los medios que él mató a Díaz, "en defensa propia", pero se negó a declarar ante la justicia, y fue trasladado a un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza.



"Lo maté porque era él o yo", afirmó Álvarez en la madrugada en declaraciones formuladas ante la prensa poco antes de ingresar a la Comisaría 52, del barrio porteño de Villa Lugano.



Álvarez dijo que "cualquier animal haría lo mismo", al justificar el asesinato de Díaz.



• El crimen



El hecho ocurrió este jueves a la madrugada en el barrio Salomé, donde la víctima que vivía en el Gran Buenos Aires, tenía parientes en la zona donde fue asesinado.



Según informaron fuentes policiales, "Pity" que cuenta con una serie de escándalos y antecedentes policiales en el marco de su adicción a las drogas, tras presuntamente asesinar a Díaz con una pistola calibre 7.35, se escapó en su auto hacia la autopista Dellepiane.



El jueves por la tarde, los investigadores encontraron a pocas cuadras del boliche Pinar de Rocha el Volkswagen Polo de color verde y patente DQP 320, abandonado en la calle Vicente Casares al 725, de la localidad bonaerense de Ramos Mejía.



Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del boliche, el cantante habría entrado junto a unos acompañantes alrededor de las 3, luego de haber tirado el arma con la que presuntamente cometió el crimen.



Luego de salir del boliche, "Pity" fue al domicilio de su novia en la localidad de William C. Morris y el padrastro de la novia intentó convencerlo de que se entregue, lo subió al auto y se dirigieron hacia la Comisaría N° 8.



Pero a mitad de camino Álvarez se habría puesto nervioso y comenzó a decir "yo no me entrego, yo no me entrego", luego se bajó del auto y se fue para la zona de Caseros.



Durante el allanamiento en la vivienda de Álvarez, los investigadores encontraron dinero en efectivo, jeringas usadas y sin usar, pasta base, otras drogas y municiones.