Vacaciones de invierno: qué tener en cuenta a la hora de hacer compras o contratar servicios

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor difundió un listado de consejos a tener en cuenta al hacer compras o contratar servicios durante las próximas vacaciones de invierno.



• Shows, recitales, eventos



Si un evento se suspende, podés pedir la devolución del dinero o la entrada para la fecha de reprogramación. Si fue cancelado por la organización, podés pedir que te devuelva los gastos extra que hayas realizado (como transporte y alojamiento, entre otros).



• Colonias de vacaciones



Asegurate que te brinden toda la información necesaria por escrito antes de contratar: servicios incluidos, horarios, actividades programadas, etc.



• Tarjetas de crédito y débito



Acordate que no puede haber diferencia de precios entre el pago en efectivo y el pago con tarjeta de débito o de crédito en un solo pago.



No pueden exigirte una compra mínima para utilizar la tarjeta de débito o crédito.



• Contrataciones de viajes y otros servicios en sitios web



Comprobá que la página web sea segura antes de ingresar los datos de tu tarjeta. La dirección debe comenzar con "https".



Asegurate que en pantalla estén informados los costos finales del viaje o servicio que contrates.



Si los servicios que se publican son prestados desde o hacia el exterior, sus precios pueden ser exhibidos en dólares.



Como en toda operación online, recordá que tenés 10 días para arrepentirte sin cargo alguno (siempre y cuando se trate de empresas radicadas en Argentina y que se ajusten a la legislación local).



• Pasajes aéreos



Los reclamos relacionados con cancelación o reprogramación de vuelos y pérdida o deterioro de equipaje deben realizarse ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Más información: info@anac.gob.ar - www.anac.gob.ar .

Otros problemas como falta de información, incumplimiento de promociones o programas de puntos/ millas se canalizan a través de los organismos de defensa del consumidor. Para mayor información: 0800-666-1518.



• Alquileres - alojamiento



Si vas a alquilar un inmueble, leé atentamente el contrato y verificá la identidad del dueño.



Revisá que el inmueble se encuentre en las condiciones que establece el contrato.



Comprobá que todo el equipamiento funcione tal como fue acordado.



• Movilidad - alquiler de auto



Si vas a alquilar un auto, pedí una copia del contrato con anticipación. Cuando te lo entreguen, antes de firmarlo, verificá que cumpla con las condiciones acordadas.



Además, te deben dar la cédula verde y la constancia de seguro. No te olvides de constatar que ambos estén vigentes.



Si el auto sufre algún daño ajeno a tu responsabilidad, corresponde que te devuelvan la totalidad del depósito.



• Telefonía móvil: roaming



Si vas a viajar al exterior y decidiste activar el Roaming en tu teléfono móvil, informate sobre los precios vigentes y las condiciones del servicio que tu empresa te prestará.



• Excursiones



Si vas a contratar una excursión, hacelo en agencias habilitadas. Más información en www.turismo.go .ar .



Pedí copia del contrato. Allí deben estar aclaradas las condiciones de la excursión, los servicios que se incluyen y sus costos finales.