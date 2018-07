Burdisso confesó que casi se va a las piñas con Messi en la Selección

Nicolás Burdisso confesó que una vez casi se va a las piñas con Lionel Messi en el vestuario de la Selección argentina. Ocurrió luego de un partido de la Copa América 2011, cuando Sergio "Checho" Batista es entrenador.



"Nos peleamos. Son cosas que pasan muy a menudo en el vestuario. Discutimos dentro de la cancha, él quería la pelota, yo se la quería dar pero no podía, él estaba incómodo con el partido, yo con la situación, cosas que se dan. Entramos al vestuario discutiendo y cuando vi que venía me paré como para pelear, pero justo nos separaron", contó en "PH, podemos hablar".



"Lo bueno es que terminó todo bien, aunque yo no volví nunca más a la Selección", aseguró el defensor del Torino de Italia en el programa conducido por Andy Kusnetzoff.