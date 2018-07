Turistas perdieron un celular y dos policías se lo restituyeron

Claudio Carlos y Liliana Brotons, una pareja de turistas de la localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires, fueron beneficiados en Salta por el accionar del cabo Domingo Ríos y de la agente Tamara Moya, quienes les restituyeron el teléfono celular que los viajantes habían perdido en una plaza del centro de esa ciudad.



Por el buen gesto de los agentes policiales, los turistas le escribieron una carta al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, agradeciendo el accionar de los efectivos salteños.



El hecho ocurrió el 6 de julio cuando Carlos y Brotons, una pareja bonaerense que disfrutaba de un breve paseo por la plaza salteña de 9 de Julio, extraviaron uno de sus celulares antes de regresar a su habitación en el hotel Victoria Plaza, donde estaban hospedados.



Cerca de las 22.30, cuando regresaron a la habitación para descansar, se dieron cuenta que Claudio Carlos no tenía el celular. "No lo tenía en ningún lado, mi señora llamó para ver si había quedado escondido en la campera, pero no sonaba. Mientras intentábamos comunicarnos, atiende un hombre que le dice que tenía el teléfono. Ahí, mi mujer me pasa su celular y me preguntan dónde me hospedaba para devolverme el móvil. Sorprendido, les di la dirección y bajé a la recepción del hotel. Mientras esperaba, veo que se acercan dos uniformados", detalló el hombre de 54 años al diario El Tribuno.





El cabo Domingo Ríos y la agente Tamara Moya fueron reconocidos en Salta.



Agradecido por el gesto de los agentes, el turista decidió contar su experiencia en agradecimiento. Además, le pidió al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que realice un reconocimiento para el cabo, Domingo Jacobo Ríos, de la División Seguridad y Orientación al Turista y la agente, Tamara Moya, del Centro de Coordinación Operativa, quienes son los oficiales encargados del patrullaje del microcentro de la ciudad de Salta.



En consecuencia, fueron recibidos por el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, quien declaró que le gustaría que las palabras de agradecimiento lleguen a los policías.



"Nos conmovieron mucho porque cuando íbamos a la oficina de la policía para completar el formulario, me comentaban que el mío era el tercer celular que encontraban y por suerte pudieron ubicar a sus dueños. Por eso mi insistencia cuando escribí la carta al gobernador, les tenían que hacer un reconocimiento porque son gente de bien", narró Claudio Carlos.



Asimismo, contó que después de regresar al hotel, conversaron sobre el tema y decidieron escribir la carta. "No es lo normal que te contesten el celular y menos que te lo devuelvan", afirmó.



Cabe destacar que la pareja de Burzaco visitó en varias oportunidades la provincia de Salta (cinco veces Liliana y tres Claudio). Como regalo de cumpleaños para Liliana, llegaron a la ciudad el 5 de julio, con fecha de regreso el 10.



"Junto con mi esposa visitamos la hermosa provincia de Salta varias veces. Esta vez fuimos a descansar cinco días sin hacer excursiones, solo a pasear por la ciudad y los museos, como el MAAM, que nos encanta. Por primera vez conocí la Casa de Güemes y fue emocionante. Por supuesto vamos a volver todas las veces que podamos, nos gusta todo de Salta, la gente es buena, además de la comida, los paisajes, el vino. Es más, a mis compañeros de trabajo les digo que tienen que ir", finalizó Claudio.