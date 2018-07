La defensa de "Pity" Álvarez pedirá suspender el juicio en su contra

El drama que protagoniza el músico Cristian "Pity" Álvarez parece no tener fin. Luego de atravesar su capítulo más violento, que incluyó el asesinato de un hombre en el barrio de Lugano, el artista fue trasladado a una unidad médica dentro del penal de Ezeiza por un "problema de presión", según consignó su abogado



El letrado Sebastián Queijeiro afirmó que "Pity" fue hospitalizado debido a un problema de salud derivado por la abstinencia que le produce su adicción a las drogas y que "no pudieron contener" dentro del pabellón de la cárcel donde se encuentra alojado.



Al respecto, el letrado señaló que si bien el penal de Ezeiza "es uno de los mejores, sigue siendo un establecimiento carcelario que por ahí no cuenta con la aparatología necesaria" para atender a una persona con problemas de adicción como los de "Pity".



En este sentido, Quijeiro remarcó que el cantante "hace 30 años que tiene un consumo de drogas muy fuerte y claramente tiene un daño, como se puede ver en fotos y en diversos videos de YouTube".



El abogado del músico reiteró además que "desde que entró al penal está sedado con dosis muy fuerte, no se mueve, no habla" y que, debido a esta situación, pedirá "la suspensión del proceso" judicial.



"Por el momento no hay ninguna estrategia, es un juicio largo y pasaron dos o tres días. A nivel procesal se va a pedir una suspensión del proceso hasta que esté en condiciones, porque no puede firmar un papel o declarar", explicó.



Respecto de la situación procesal del músico, Queijeiro sostuvo que "lo que dijo ante las cámaras (cuando admitió que había matado a Díaz en supuesta defensa propia) no tiene valor".



Además, consultado sobre las líneas de la investigación de la causa judicial, el abogado diferenció que "una es cuando (el músico) siente realmente que estaba en peligro y otra que no entendió la criminalidad del acto".



"Pity" Álvarez está preso en la cárcel de Ezeiza desde el último viernes por orden del juez Martín Yadarola, a cargo del Juzgado de Instrucción número 4, ante quien se negó a declarar.



Álvarez se entregó ese mismo días por la mañana en la comisaría de Villa Lugano, tras permanecer prófugo durante algunas horas luego de que testigos afirmaran que había matado a Cristian Díaz.